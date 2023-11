Los juegos del hambre: la productora descarta el regreso de Jennifer Lawrence como Katniss

Jennifer Lawrence en Los juegos del hambre

La exitosa saga de Los juegos del hambre (The Hunger Games), tanto en su versión literaria como en la cinematográfica, se posiciona como un triunfo indiscutible en la historia del entretenimiento. La película plantea un juego despiadado en el que únicamente puede prevalecer un solo vencedor. A través de su interpretación de Katniss Everdeen, Jennifer Lawrence (X-Men: Apocalipsis), personifica a una joven valiente que sacrifica su vida al ofrecerse como voluntaria en lugar de su hermana para participar en los juegos, enfrentándose directamente al peligro mortal que estos representan.

En el mes de noviembre, se anticipa el estreno de la precuela de esta saga, Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes). La trama se sitúa años antes de los acontecimientos de la película original, enfocándose en la vida del joven Coriolanus Snow. En una entrevista para Variety brindada en el mes de junio, Jennifer Lawrence respondió sobre si volvería a la franquicia que la catapultó a la fama, afirmando: “Oh, dios mío, totalmente. Si Katniss alguna vez pudiera regresar a mi vida, al 100 por ciento”.

Jennifer Lawrence en Los juegos del hambre

A pesar del interés expresado por la actriz, la productora Nina Jacobson, señaló a Yahoo Entertainment que el retorno de Katniss solo sería factible si la autora de los libros, Suzanne Collins, lo avalara: “Honestamente, por mucho que amo a Katniss, creo que su historia está completa. Y creo que Suzanne siente que su historia está completa. Pero si eso cambia y Suzanne tiene algo que quiere decir e involucra a Katniss, entonces estaría encantada. Pero realmente tomaría cualquier oportunidad de regresar a este mundo”.

El director de la saga, Francis Lawrence, coincidió con la productora: “Lo que siempre me ha encantado es que Suzanne suele escribir estas cosas porque tiene una idea temática que quiere explorar. Si por cualquier razón ella tuviera alguna idea temática con la que tuviera sentido contar otra historia de Katniss, yo estaría dentro, y estoy seguro de que Jen [Lawrence] también lo estaría”.

A pesar de la escasa probabilidad de que Lawrence regrese a la franquicia, el estreno de Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes ofrece a los seguidores la posibilidad de sumergirse en una nueva historia dentro del universo de Panem. La película se centra en Lucy Gray, encarnada por Rachel Zegler (Amor sin barreras), como el tributo seleccionado del Distrito 12. En este relato, su carisma y talento atraerán la atención de Snow, quien busca manipular sus habilidades para asegurar su supervivencia en un entorno despiadado. El estreno mundial está previsto para el 16 de noviembre.