The Game Awards 2023: analizamos todas las nominaciones en Malditos Games

El día de ayer se dieron a conocer las nominaciones para The Game Awards 2023, el evento que celebra lo mejor del gaming de este año. Como no podía ser de otra forma, dedicamos este Malditos Games para analizar por completo las nominaciones a los premios.

Una de las categorías más debatidas fue Mejor banda sonora y música, para la cual están nominados Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3, Final Fantasy XVI, Hi-Fi Rush y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Todos estos juegos tienen bandas sonoras que son claves para la atmósfera que buscan transmitir, y los estilos en sí pueden llegar a ser tan diferentes que por momentos hasta es difícil compararlas. Algunos opinan que Final Fantasy XVI no sería lo mismo sin su música, mientras otros argumentan razonablemente que Hi-Fi Rush no funcionaría con música diferente.

Baldur's Gate 3, de Larian Studios.

La terna Mejor narrativa también fue una que generó una discusión. Los nominados en este caso son Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Final Fantasy XVI y Marvel’s Spider-Man 2, y este último es quizás el más débil en la opinión popular en cuanto a su narrativa. Sin embargo, también está el argumento en contra de Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Este no es un juego en sí, sino que una expansión. ¿Hasta qué punto podemos premiar una expansión por sobre un videojuego completo? Phantom Liberty también se encuentra en la terna Mejor actuación, donde también levanta la misma polémica.

Pero si hablamos de polémica y debates, sin dudas la categoría más importante es Juego del año, el mayor premio de la noche. De por sí, la lista de nominados trae sorpresas: Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3, Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. El caso de Resident Evil 4 levantó muchas quejas, mientras que otros opinan que lo nuevo de Mario no tiene lugar en este grupo. Sin embargo, en lo que todo el mundo parece coincidir es que la pelea estará entre tres nombres: Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3 y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Sin dudas, cualquiera de los tres se lo tiene merecido.

Mirá nuestro análisis completo de las nominaciones en este nuevo Malditos Games.