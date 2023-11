PlayStation, Xbox y Nintendo: ¿cómo cierran el 2023 las grandes consolas de videojuegos?

Marvel’s Spider-Man 2 - Insomniac Games | Sony Interactive Entertainment

Si analizamos la industria de los videojuegos hace nada más cinco años; el panorama era completamente diferente al actual. PlayStation dominó el mercado casi absolutamente frente a un Xbox que recién se estaba recomponiendo con el innovador concepto de Game Pass y una Nintendo que salía de su mayor crisis histórica con un juego rompe épocas como fue The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017).

Hoy por hoy, las cosas no podrían ser más diferentes y los videojuegos se masificaron a un nivel inmenso convirtiéndose en la industria más rentable del entretenimiento; más que la música, el cine y, por momentos, el deporte.

En mi opinión, PlayStation es la consola que más dudas genera respecto a su futuro. Esto no quiere significar necesariamente algo malo, pero sí que Sony parece estar en una etapa de reorganización en cuanto a su estrategia. Su único título first party fue Marvel‘s Spider-Man 2 y su año fue acompañado por la exclusividad de Final Fantasy XVI. Ambos títulos que por su peso podrían incluso venderte una consola.

Sin embargo, Jim Ryan dejó de ser el director de operaciones de PlayStation y aún no se conoce a su sucesor. Mientras tanto, Sony estaba apostando a un futuro repleto de juegos como servicios; algo que este año terminó de colapsar y los obligó a llevar a la mitad las producciones al respecto. Tampoco hay mucho más anuncios de videojuegos en el horizonte y los eventos digitales que organizó, no mostraron un plan concreto a futuro que beneficie específicamente a los usuarios de PlayStation.

Si bien para PlayStation 5 y su éxito en ventas esto puede significar cualquier cosa (ya que puede haber muchas cosas por confirmar), creo que el 2024 será el año en el que Sony deberá redefinir la propuesta de PlayStation, PlayStation Plus y orientar mucho más a su público acerca de cuál es el contenido que llegará para ellos en los próximos años.

Starfield, de Bethesda.

Microsoft, por otro lado, se encuentra en una situación completamente diferente. Más que dudas, el 2023 significó un año de certezas donde por primera vez mostró un plan en su Xbox Direct donde aclaró todo lo que iba a suceder en el año. Estuvo el shadowdrop de Hi-Fi Rush, la falacia de Redfall y el imponente Starfield como los puntos más llamativos.

Pero sin embargo, este año quedará en la historia como aquél en el que Microsoft pudo comprar, después de meses de batallas legales, a Activision Blizzard King. La compra se realizó por más de 69 mil millones de dólares y es la adquisición de empresas más grande (por amplia diferencia) que se ha dado en el entretenimiento.

El año que viene seguramente estará centrado, para Xbox, en qué tanto duplicará la apuesta. ¿Será un año de comunicación eficaz como este? ¿Podremos ver los primeros beneficios para usuarios de Game Pass respecto a la adquisición de Activision Blizzard King? Por lo pronto, esperamos más noticias de Avowed y Senua’s Sacrifice: Hellblade 2 que parecerían ser los próximos grandes títulos de la marca.

Super Mario RPG, de Nintendo.

En cuanto a “La Gran N” el futuro es sumamente prometedor. Nintendo Switch significó un éxito tan global y masivo que sólo es comparable a los fenómenos NES y Wii/DS. Con una grilla estricta de un contenido por mes, el año se cierra con el lanzamiento de la remasterización de Super Mario RPG el 17 de noviembre y la llegada en diciembre del segundo DLC de Pokémon Scarlet & Violet.

Sin embargo, hace tiempo ya que la consola en rendimiento se está quedando muy atrás de las nuevas tecnologías y los rumores son cada vez más certeros; así que es muy probable que el 2024 quede en la historia de Nintendo como el año en el que todos conocemos cuál iba a ser la sucesora de la Nintendo Switch.

Pokémon Scarlet & Violet, de Game Freak.

Hace años no teníamos tanta expectativa por la industria de los videojuegos ni tanta incertidumbre sobre qué sucederá en los próximos años. Muchos cambios sucedieron, una pandemia que no permitió ver qué sucedería en los próximos años pero que también aceleró procesos dentro de la industria.

Este fue un año de grandes lanzamientos y de regresos de franquicias icónicas, pero creo que el año que viene será lo contrario: nuevas IP, nuevas consolas, y un cuidado trato hacia los lanzamientos para no repetir errores del pasado. Sólo queda esperar y ver con qué nos pueden sorprender, otra vez, los videojuegos.