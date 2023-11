Netflix revela el primer adelanto del esperado largometraje animado ‘The Witcher: Sirens of the Deep’

Captura del tráiler oficial de The Witcher: Sirens of The Deep

Mientras los fanáticos continúan procesando la tercera temporada de The Witcher, protagonizada por Henry Cavill en el icónico papel de Geralt de Rivia, Netflix ha dado a conocer emocionantes noticias sobre la expansión del universo mediante la próxima película animada titulada The Witcher: Sirens of the Deep. Esta nueva entrega se basa en A Little Sacrifice de Andrzej Sapkowski, una historia corta que no formó parte de la primera temporada de la serie de acción real.

Según la sinopsis oficial, Sirens of the Deep seguirá a Geralt de Rivia, el cazador de monstruos, quien es contratado para investigar una serie de ataques en un pueblo costero. Enfrentándose a un conflicto ancestral entre humanos y sirenas, Geralt se ve obligado a buscar la ayuda de viejos y nuevos amigos para resolver el misterio antes de que las hostilidades escalen hacia una guerra total entre ambos reinos.

Una historia que te sumerge en lo profundo del Continente. «The Witcher: Sirens of the Deep» (título en español pendiente) se estrena en Netflix a finales de 2024.

Esta película marca la segunda incursión en el formato de anime para la franquicia, después del estreno de The Witcher: la pesadilla del lobo (The Witcher: Nightmare of The Wolf - 2021), en donde conocemos la historia de Vesemir, mentor y amigo de Geralt.

Para este proyecto, Netflix ha asegurado la participación de Doug Cockle, quien previamente interpretó a Geralt en los videojuegos, mientras que Anya Chalotra y Joey Batey (Knightfall) repetirán sus papeles como Yennefer de Vengerberg y Jaskier, respectivamente. Además, Christina Wren (El hombre de acero) dará voz al personaje de Essi Daven.

Aunque la fecha de estreno aún no ha sido confirmada, se espera que The Witcher: Sirens of the Deep llegue a la plataforma de streaming a finales del año 2024, prometiendo a los fanáticos otra emocionante aventura dentro de este fascinante universo de monstruos y magia.