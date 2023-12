REVIEW | Song of Nunu: A League of Legends Story - Una simpática aventura mágica

Song of Nunu: A League of Legends, de Tequila Works.

Song of Nunu: A League of Legends Story tuvo su lanzamiento el 1 de noviembre y se trata de un nuevo juego de aventura y plataformas ambientado en el universo de League of Legends. Con una jugabilidad y apartado técnico simple, el título destaca por su narrativa y el carisma de sus personajes.

League of Legends salió en 2009 y hasta 2019 fue el único juego desarrollado por Riot Games. En dicho año fue el lanzamiento de Teamfight Tactics y, desde allí, la compañía no paró de sacar juegos ya sean competitivos como Valorant y Legends of Runeterra como también experiencias más pequeñas y casuales.

Estas experiencias se deben a la fundación de Riot Forge, una distribuidora creada con el objetivo de lanzar videojuegos basados en el universo de League of Legends con diferentes estudios que se encuentren alrededor del mundo. La desarrolladora española Tequila Works fue la encargada de Song of Nunu, el quinto spin off de este universo.

De más está decir que League of Legends es uno de los juegos más importantes de la industria de los videojuegos. Uno de sus puntos más altos, más allá de lo jugable y competitivo, es la creación de su propio universo con personajes cautivadores que cuentan con sus propias narrativas y motivaciones.

Song of Nunu: A League of Legends Story acontece en la temible región de Fréljord donde reinan los peligros y un clima muy frío y hostil. El juego nos pone en la piel de Nunu, un niño de la tribu Notai, y en su mejor amigo Willump, el último yeti vivo. Ambos emprenden una aventura que nos contará más de sus orígenes, sus vínculos mágicos y los misterios que acechan la región.

Como bien mencionamos anteriormente, la narrativa es el aspecto central del juego y nuestro viaje comienza porque Nunu quiere encontrar a Layka, su madre que desapareció luego de un ataque al campamento de la tribu Notal. Ella aparece en los sueños del niño y nos da el objetivo de encontrar el corazón del azul aunque no sepamos de qué se trata.

La estética del juego es muy simpática y linda: tanto Nunu como Willump brillan de carisma y ternura. Sin embargo, hay un trasfondo más oscuro en toda la historia que se irá revelando a lo largo de nuestra aventura y nos servirá para conocer más sobre el pasado de la región, el origen de Willump y la relación mágica con Nunu.

En cuanto a lo jugable, se trata de un juego de aventura en tercera persona con partes de combate, de plataformas y algunas resoluciones de puzzles. Si bien ninguno de estos apartados brillan en complejidad, están bien elaborados y acompañan de buena forma el aspecto narrativo de la obra.

Hay momentos en los que controlaremos al niño y otros en los que nos pondremos en el hombro de Willump para desplazarnos de distintas formas. La mecánica más destacada del juego es alrededor de la música ya que Nunu cuenta con una flauta mágica que nos servirá para resolver puzzles a lo largo de toda la aventura.

El vínculo entre los protagonistas es otro de los puntos más destacados del juego porque también es algo que crece a medida que avanzamos en la aventura. De vez en cuando, Willump se pone a comer, se acuesta a descansar, nos abraza y hasta nos desafía a combates de bola de nieve que generan distintos momentos de ternura y familiaridad.

Song of Nunu es un título disfrutable aunque no se tenga conocimiento de League of Legends. De igual forma, el juego está plagado de referencias como así también de otros campeones del MOBA. Quienes somos jugadores del League of Legends tendremos una sensación especial al encontrarnos con otros personajes de Fréljord como Braum, Ornn, Anivia, Lissandra y Volibear, entre otros.

La aclamada serie animada de League of Legends, Arcane, demostró que dicho universo es gigante y es disfrutable y entendible seas jugador o no del título. La idea de estos spin off es explorar pequeñas historias de algunos de sus personajes de una forma diferente y lo viene logrando de una muy buena forma.

Song of Nunu tiene momentos emotivos, graciosos y divertidos por igual. La música está muy presente en la obra y su aspecto técnico, si bien podría verse un poco mejor, es correcto para el tipo de experiencia que ofrece. La propuesta es recomendable para todos aquellos que quieran jugar un título simple basado en la narrativa o bien, conocer más del universo de League of Legends.