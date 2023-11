Zac Efron se siente honrado por la consideración de Matthew Perry para interpretarlo en su película biográfica

Matthew Perry y Zac Efron en el set de 17 otra vez (Créditos: max 60 seconds

La reciente noticia del fallecimiento de Matthew Perry ha dejado un vacío en los corazones de los seguidores de Friends y en la industria cinematográfica de Hollywood. Aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlo en el ámbito laboral, se encuentran actualmente compartiendo anécdotas, recordando al actor que interpretó a uno de los personajes más queridos de la cultura pop.

A los pocos días de su partida, Athenna Crosby, una amiga cercana de Perry, reveló planes ambiciosos del actor. Él tenía la esperanza de llevar a la pantalla grande su libro Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir. Este relato detallado no solo exploraba los momentos de gloria durante la época de Friends, sino también los desafíos que enfrentó lidiando con sus adicciones.

Zac Efron en 17 otra vez

Según Crosby, la película planeada por Perry era un largometraje biográfico y expresó que “quería que Zac Efron, que ya lo había interpretado, volviera a hacerlo porque dijo que había hecho un trabajo muy bueno”. Crosby agregó, “Estaba ansioso por compartir más sobre su historia y su recuperación de la adicción, y realmente defendiendo esa causa para ayudar a más personas”.

Perry y Efron habían compartido pantalla en el pasado, en la comedia romántica de 2009 titulada 17 otra vez (17 Again), donde interpretó la versión más joven y rebelde del actor.

Efron, al enterarse de la consideración de Perry para interpretarlo nuevamente, expresó su honor durante una entrevista en la alfombra roja de Dallas para su última película, The Iron Claw : “Él fue un mentor para mí e hicimos juntos una película realmente genial. Quiero decir, cuando estábamos filmando 17 otra vez, fue muy surrealista para mí mirar al otro lado y tenerlo allí, porque he aprendido mucho de él, de toda su vida”.

Aunque no hay confirmación oficial sobre la película biográfica, Zac Efron se encuentra actualmente trabajando en The Iron Claw, una película que se centra en la familia de luchadores Von Erich desde la década de 1960 en adelante. En este proyecto, comparte escenario con Jeremy Allen White (El oso) y Harris Dickinson (El triángulo de la tristeza), dando continuidad a su carrera en la industria del entretenimiento.