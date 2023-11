Opus: la nueva película de terror de A24 incluye a su reparto a actores de El Oso y The Last of Us

Con 13 nominaciones a los Premios Emmy 2023, El Oso se posiciona como una serie de alta calidad. (Star+)

Durante la última década el estudio A24 nos ha sorprendido con notables títulos de terror como La Bruja (The Witch, 2015), El legado del diablo (Hereditary, 2018) y X de Ti West (2022) como algunos de sus exponentes más representativos. En un año en el que también se encargó de la distribución de la aclamada Háblame (Talk to me, 2023), la compañía anunció que su siguiente producción de género ya está en camino y que contará con un reparto plagado de talentos que incluye al veterano John Malkovich (El hombre de la máscara de hierro) como también figuras de las series El Oso y The Last of Us.

Opus supone el primer largometraje del guionista y director, Mark Anthony Green, quien previamente dirigió el corto Trapeze, U.S.A., premiado en festivales como Hollyshorts. Aunque hasta la fecha no se revelado el argumento de la película, el medio Deadline informa que A24 la estrenará en todo el mundo y se centrará en el regreso de una icónica estrella pop tras décadas de desaparición.

El portal indica que Ayo Edebiri (El Oso) y John Malkovich (Con Air) protagonizarán la cinta. El reparto que se completa con la actriz de Depredador: La Presa (Prey) Amber Midthunder y el ganador del Emmy, Murray Bartlett, conocido por su trabajo en The White Lotus y por interpretar a Frank en The Last of Us. Se espera que Juliette Lewis de Yellowjackets se sume al proyecto, pero todavía se encuentra en instancias de negociación.

Murray Bartlett poses with his award for Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie for "The White Lotus" at the 74th Primetime Emmy Awards held at the Microsoft Theater in Los Angeles, U.S., September 12, 2022. REUTERS/Aude Guerrucci

El ascenso de Edebiri ha sido meteórico en los últimos meses. No solo recibió una nominación al Emmy por El Oso, sino que también formó parte de Bottoms, la celebrada comedia de Emma Seligman y le dio voz a April O’Neil en Las Tortugas Ninja: Caos Mutante (Teenage Mutant Mayhem). Lo próximo para ella es Thunderbolts, la película que marcará su introducción en el universo de Marvel Studios.

Por el momento, no se han revelado fechas tentativas de rodaje para Opus, pero es probable que se trate del siguiente paso para la producción ya que lo nuevo de A24 había recibido un acuerdo provisional con los sindicatos de actores para avanzar con su rodaje.