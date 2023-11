Brian Cox se unió a ‘007: Road to a Million’ pensando que era la próxima película de James Bond

Brian Cox en "Succession" (HBO)

El actor Brian Cox, reconocido por su papel como el empresario despiadado en la exitosa serie de HBO, Succession, se encuentra en una situación inesperada en su carrera. Cox, inicialmente emocionado por la posibilidad de adentrarse en el universo de James Bond, se vio sorprendido por una realidad que no se alineaba con sus expectativas.

Su incursión en este mundo cinematográfico no se dio a través de la vía que esperaba. A pesar de sus anhelos de formar parte de la legendaria franquicia de 007, Cox se unió como presentador en el reality show 007: Road to a Million, concebido originalmente para la plataforma de streaming Amazon Prime Video. El programa promete llevar a nueve parejas comunes a una aventura global a través de desafíos inspirados en el icónico agente secreto, James Bond, con la promesa tentadora de un premio de 1.000.000 de libras.

No obstante, en una reciente entrevista en The Tonight Show, Cox compartió con Jimmy Fallon su desilusión al respecto: “Pensé que era la nueva película de James Bond. Entonces dije: Oh, finalmente me van a incluir en una película de James Bond”. Sin embargo, para su pesar, pronto descubrió que “no había guión ni película de James Bond”.

Con un dejo de desencanto, Cox expresó: “Durante años pensé, ya sabes, me encantaría estar en James Bond. Sería realmente interesante. Y pensé que este era mi momento, pero no lo fue”.

Mientras tanto, el futuro del icónico agente 007 permanece envuelto en incertidumbre. Barbara Broccoli, productora de la franquicia, ha afirmado recientemente que hay un “gran camino por delante” antes de que el personaje sea “reinventado para el próximo capítulo”.

007: Road to a Million estará disponible en Amazon Prime Video a partir del 10 de noviembre, ofreciendo a los espectadores la oportunidad de presenciar un enfoque novedoso y desafiante inspirado en el legendario espía británico, aunque no precisamente como Brian Cox inicialmente había pensado.