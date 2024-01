Succession: Brian Cox lamenta la pérdida de su anonimato tras el éxito de la serie

Todos los puntos altos y los puntos bajos que nos dejó la ceremonia de los Golden Globes, de la mano de Lu Agosta y Elian Aguilar.

Brian Cox se convirtió en todo un fenómeno gracias a su brillante interpretación como Logan Roy en Succession, la serie de HBO. Si bien el actor de 77 años tiene una larga trayectoria en la industria, fue su papel como el dueño de la empresa Waystar lo que lo catapultó a una fama mundial. La aclamada serie terminó en su cuarta temporada con el capítulo titulado Con los ojos abiertos, proclamándose como una de las series más exitosas y con mejor crítica de los últimos años.

Para muchos actores y actrices, trabajar en una serie exitosa puede llegar a ser uno de los mayores logros por alcanzar. Sin embargo, Brian Cox no está tan de acuerdo con esta premisa, ya que en una reciente entrevista con The Guardian, el actor reconoció que el éxito de Succession le trajo una fama desmedida. “Perdí mi anonimato”, dice con tristeza, “y me di cuenta de que eso era lo importante para mí. Nunca he experimentado algo como esto. Quiero decir, pides éxito en tu trabajo y lo obtienes, y luego tienes que afrontar las consecuencias“.

Brian Cox junto a Jeremy Strong, Kieran Culkin y Sarah Snook

El actor agregó: “Siempre he valorado mi privacidad, pero eso ya no existe. He tenido mucha suerte de tenerlo durante tanto tiempo. Sabes, he estado haciendo esto durante más de 60 años. Y finalmente se acabó”.

La historia de Succession gira alrededor de una familia de empresarios millonarios y la disputa sobre quién va a dirigir la compañía Waystar Royco, el conglomerado de medios fundado por Logan Roy (Brian Cox). En las cuatro temporadas del programa, sus hijos adultos han peleado por la sucesión. Junto a Cox, la serie está protagonizada por Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook y Matthew Macfadyen.

A pesar de la pérdida de su anonimato, Cox seguirá siendo recordado por su papel icónico en Succession y continuará su destacada carrera en la industria del entretenimiento.