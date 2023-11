Scarface: el director Luca Guadagnino abandona el reboot

Scarface de 1983 contó con la dirección de Brian de Palma y un libreto de Oliver Stone

Cuando la mayoría del público piensa en Scarface (Caracortada en Latinoamérica o El precio del poder en España) la primera imagen que llega a sus mentes probablemente sea la del Tony Montana ochentero interpretado por Al Pacino en el film de Brian De Palma. Sin embargo, esta no es la única película en torno al título. De hecho, el fime de 1983 se trató de un remake del clásico de gángsters del mismo nombre a cargo de Howard Hawks de 1932 que, a su vez, se basaba en la novela Armitage Trail de 1929, inspirada libremente en el ascenso de Al Capone.

Por un tiempo, también se creyó que el trabajo de De Palma no sería la única versión ya que en 2020, se informó que el director de Llámame por tu nombre (Call Me By Your Name, 2017), Luca Guadagnino, se había hecho cargo de un demorado reboot.

El proyecto, que estuvo en desarrollo por varios años, contó con varios guionistas -incluyendo un libreto a cargo de los hermanos Cohen (El Gran Lebowski, 1999)- y se barajaron nombres como el del actor de Star Wars: Andor, Diego Luna, para el rol principal. Guadagnino, por su parte, tenía como carta de presentación su trabajo con la nueva versión de Suspiria (2018), una película que se destacó por su estilo visual y a la que le imprimió un sello de autor.

Desgraciadamente, para quienes esperaban un tratamiento similar para Scarface llegan malas noticias porque el director confirmó que abandonó el proyecto. “Ya no estoy trabajando en Scarface”, reveló Guadagnino ante el medio The Hindu mientras conversaba sobre sus siguientes películas. El cineasta no brindó detalles relacionados con su salida o el estado del reboot, pero, sus dichos indican que se suma a la fila de directores que dejaron pasar el tren del reinicio como David Ayer (Escuadrón suicida), David Yates (Harry Potter) y Pablo Larrain (Jackie).

Mientras que el reboot de Scarface continuará esperando la llegada de su próximo director, Luca Guadagnino todavía tiene una extensa lista de proyectos en el horizonte. Entre ellos se destacan el drama deportivo con Zendaya, Desafiantes (Challengers) y una próxima adaptación del clásico de William Golding, El señor de las moscas (The Lord of the Flies).