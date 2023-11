Sylvester Stallone: una estrella que no solo es Rocky y Rambo

American actor Burt Young with actor and screenwriter Sylvester Stallone on the set of Rocky V directed by John G. Avildsen. (Photo by Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images)

Sylvester Stallone, nacido el 6 de julio de 1946 en Nueva York, comenzó su carrera en la década de 1970 y rápidamente se convirtió en una de las estrellas más grandes de Hollywood. Su papel como Rocky Balboa en la película Rocky (1976) lo catapultó a la fama y le valió el Oscar al Mejor Actor y al Mejor Guión Original. Antes de esto, había participado en Capone (1975) -dónde compartió actuación con John Cassavetes- y en Death Race 2000 (1975) dónde hacía lo propio con David Carradine.

Aunque Rocky es su personaje más emblemático, Stallone no se limitó a interpretar al boxeador de Filadelfia. En Tierra de policías (Cop Land, 1997), dio vida a Freddy Heflin, un sheriff de Nueva Jersey con problemas de audición. La actuación de Stallone fue aclamada por la crítica y demostró su capacidad para asumir roles más complejos. Allí tuvo que estar a la altura de figuras como Harvey Keitel, Ray Liotta y Robert De Niro.

Para mitad de la década del ochenta, el apellido Stallone era sinónimo de acción y eso lo llevó a estar al frente de clásicos de este género como Cobra (1986), Halcón (Over the Top, 1987) y Tango y Cash (1989), en ésta última co-protagonizando junto a Kurt Russell.

En Riesgo total (Cliffhanger, 1993), Stallone interpretó a Gabe Walker, un experimentado escalador de montañas atrapado en una situación peligrosa en las Montañas Rocosas. Dirigida por Renny Harlin, encargado del fracaso de taquilla llamado La pirata (1995) -protagonizado por su esposa Geena Davis-, la película fue un éxito en recaudación y demostró la versatilidad de Stallone en el género de acción y aventuras.

Más allá de la acción, Stallone también incursionó en la comedia con ¡Para! O mi mamá dispara (Stop! Or My Mom Will Shoot, 1992) -junto a Estelle Getty- y Oscar (1991), dirigida por el prolífico John Landis; y en el thriller con D-Tox (2002) y Shade (2003). Su capacidad para asumir una variedad de géneros cinematográficos lo convierte en un actor versátil. A esto se suma su rol en la adelantadísima a su época El demoledor (Demolition Man, 1993) de Marco Brambilla; su papel como el detective John Spartan navega entre la acción y el humor balanceando ambas características.

A lo largo de su carrera, Sylvester Stallone ha demostrado que es mucho más que sus icónicos personajes de Rocky y Rambo. Su influencia en el cine es innegable, y su legado perdurará en la industria. No en vano intentó dejar su testamento en vida cinematográfico, para que todo el mundo se divierta, produciendo la saga de Los Indestructibles.