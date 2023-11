We Bury the Dead: Daisy Ridley de Star Wars se enfrentará a los muertos vivos en su nueva película

(Disney)

La actriz británica Daisy Ridley, mayormente conocida por interpretar a Rey en la franquicia Star Wars, ha sido confirmada para We Bury the Dead, un nuevo proyecto a cargo de Zak Hilditch sobre la pérdida, el dolor, y si… sobre los muertos vivientes. Entre los trabajos más destacados del director se encuentran 1922, una adaptación de Stephen King protagonizada por Thomas Jane y Molly Parker que hizo su debut a través de Netflix en 2017 como parte de su contenido original.

De acuerdo a un informe de Deadline, We Bury the Dead seguirá a Ava, una mujer cuyo marido desaparece tras un peligroso experimento militar. Con el fin de encontrarlo, decide unirse a una unidad de recuperación, pero no tardará mucho en descubrir que los cadáveres con los que trabajan muestran más signos de vida de los que deberían. El medio también indica que Ridley se hará cargo del rol principal.

“Con la brillante Daisy Ridley a bordo y el espectacularmente desconcertante y conmovedor guion de Zak, no podemos esperar a empezar la producción y llevar esta película al público”, declaró Ross Dinerstein, uno de los productores involucrados en el filme.

Cabe mencionar que We Bury the Dead es otra de las películas que se presentará esta semana ante el American Film Market en busca de ventas internacionales. La producción, por su parte, tiene previsto iniciar su rodaje en Australia a inicios de febrero de 2024.

Además de su incorporación en We Bury the Dead, Ridley tiene planeado retomar su papel en la franquicia Star Wars para una película en solitario dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel). A su vez, esta semana también estrenará en los cines americanos The Marsh King’s Daughter de la mano de Lionsgate.