Los asesinos de la luna: la editora se opone a intermedios no autorizados en cines

Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio en Los asesinos de la luna

La reciente proyección de la película Los asesinos de la luna (Killers of the Flower Moon), dirigida por Martin Scorsese (Taxi Driver) y protagonizada por Leonardo DiCaprio (El renacido), Lily Gladstone (Vidas de mujer) y Robert De Niro (El irlandés), generó controversia debido a su duración de 206 minutos, desatando discusiones sobre la inclusión de intermedios en su exhibición en cines.

Un representante de UCI Cinemas, una cadena de exhibición con presencia en Alemania, Italia, Portugal y Brasil, confirmó que sus 80 salas implementaron un “intervalo de seis minutos” en el punto medio de la película. Además, The Vue, una cadena de cines con sede en el Reino Unido también ofrecía proyecciones con un descanso, según su sitio web. Esta decisión ha generado inquietud entre los implicados en la realización de la película.

Thelma Schoonmaker, editora de la película y colaboradora fiel de Scorsese, expresó su enojo al respecto: “Tengo entendido que alguien la está proyectando con un intermedio que no es correcto. Eso es una violación, así que tengo que averiguarlo”.

Captura del tráiler oficial de Los asesinos de la Luna

Scorsese, por su parte, aún no ha expresado su opinión sobre estas acciones por parte de las cadenas de cine. No obstante, en el pasado, el director defendió la extensa duración de su obra: “La gente dice que son tres horas, pero vamos, puedes sentarte frente al televisor y mirar algo durante cinco horas. Además, hay mucha gente que ve teatro durante 3,5 horas. Hay actores reales en el escenario, no puedes levantarte y caminar. Le das ese respeto, dale un poco de respeto al cine.”

Los asesinos de la luna, actualmente en los cines del mundo, se sumerge en la historia de Ernest y Mollie Burkhart, interpretados por DiCaprio y Gladstone, una pareja que reside en el pueblo de Osage. En este contexto, el pueblo nativo americano se convirtió en el más próspero de Estados Unidos tras el descubrimiento de petróleo en sus tierras. La trama ahonda en la explotación y los asesinatos perpetrados por oportunistas que ansiaban apoderarse de sus riquezas petroleras.