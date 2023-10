Alien: los detalles de la serie de FX que la convierten en una producción diferente dentro de la franquicia

Alien, el octavo pasajero (20th Century Fox)

Aunque a lo largo de más de cuatro décadas la franquicia Alien nos dio cuatro películas, dos crossovers y dos precuelas, todavía no ha llegado al final de su recorrido. Con Ridley Scott en la producción ejecutiva -y Disney como nuevo hogar-, los xenomorfos volverán a la vida a través nuevas propuestas para cine y para televisión.

Además de la anunciada Alien: Romulus dirigida por Fede Álvarez (No respires),la cadena americana FX lleva un largo tiempo desarrollando una serie televisiva con Noah Hawley como showrunner. Hawley tiene una amplia experiencia en la pantalla chica y es mayormente conocido por haber creado las adaptaciones televisivas de Fargo y Legion. Según sus declaraciones, esta nueva serie de Alien será muy diferente a otras producciones de la franquicia ya que es la primera que estará ambientada en la Tierra. Específicamente, unos setenta años hacia el futuro de nuestro tiempo.

En un panel en el Festival de Cine de Austin, Hawley compartió algunas ideas adicionales de la serie y del nuevo formato de la historia. “En una película de dos horas se puede establecer a los personajes y luego se trata de, ‘¿Van a sobrevivir? Pero si estás haciendo una serie, no puedes mantenerla solo con esa premisa”, anticipó.

Hawley mencionó que a partir de varias conversaciones con Fox y, posteriormente, con ejecutivos de Disney surgió la idea de abrir el mapa, bajar a los xenomorfos a la Tierra y abordar nuevos temas. “La pregunta que la ciencia-ficción siempre tiende a hacerse es: ¿merece la humanidad sobrevivir? Así que parece una pregunta muy interesante para seguir explorando”, expresó el showrunner.

Además de llevar la acción a una nueva escala, la serie de Alien retomará dilemas con la Inteligencia Artificial, con el androide Ash de la primera película como una de sus principales inspiraciones. “Se trata de cómo estamos atrapados entre el pasado y la inteligencia artificial de nuestro futuro, donde ambos están intentando matarnos. Está ambientada en la Tierra del futuro cercano. En este momento, lo describo como Edison contra Westinghouse contra Tesla. Alguien va a monopolizar la electricidad. Sólo que no sabemos cuál es”, añadió.

De acuerdo a informes previos, se sabe que el arco de Ellen Ripley, la principal heroína de la saga, no se retomará en esta producción ya que se centrará en nuevos personajes. Entre los actores confirmados se encuentran Sydney Chandler (Don’t Worry Darling) Kit Young (Shadow and Bone), Alex Lawther (Black Mirror), Samuel Blenkin (Sandman) y Essie Davis (The Babadook).

Si bien la producción de la serie comenzó su rodaje este año, por el momento permanece detenida en el marco de la huelga de SAG-AFTRA. Por esa razón, su estreno todavía permanece en suspenso.