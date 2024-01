Metal Gear Solid Delta: Snake Eater muestra su primer tráiler en Unreal Engine 5

Si de títulos llenos de expectativas hablamos, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater y Silent Hill 2 seguramente encabezan la lista. El regreso de dos sagas emblemáticas se encuentra muy cerca y Mati Terreno, junto a Nico Rábago, te cuentan todo lo que sabemos sobre el lanzamiento de estos dos esperadísimos videojuegos.

Esta es una semana muy interesante para los fans de Metal Gear. Gracias al lanzamiento de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, muchos pueden revisitar gran parte de la serie que llevó a Hideo Kojima al estrellato, o incluso pueden experimentarla por primera vez. Sin embargo, esta colección no es lo único que Konami tiene planeado para volver a darle relevancia a la serie. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater acaba de recibir un nuevo tráiler, mostrando por primera vez el juego en Unreal Engine 5.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater es un remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater, el que probablemente sea el juego más querido de toda la serie. Si bien el nuevo tráiler no es muy extenso, sí nos muestra algunos de los aspectos más icónicos del juego. Podemos ver a Snake atravesando un pantano y cómo la nueva tecnología hace que el barro interactúe con su vestimenta. Además, tenemos un primer vistazo de Snake incapacitando a un enemigo, aunque sin ningún tipo de interfaz es difícil saber qué tan diferente será el proceso en comparación con el Metal Gear Solid 3 original. También tenemos algunos vistazos rápidos de áreas icónicas, como el puente que lleva al área de Rassvet o la cueva donde tiene lugar la lucha con The Pain.

Primer vistazo al remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater hecho en Unreal Engine 5 por Konami

Si bien este remake se había anunciado durante el mes de mayo en el State of Play de Sony, no había muchos datos hasta ahora. Esta confirmación de que el juego está siendo desarrollado en Unreal Engine 5 valida los reportes que surgieron a principio de mes. Algunos de los otros detalles que se habían filtrado en aquel entonces sostienen que el juego no utilizará pantallas de cargas. Además, reportes anteriores mantienen que Metal Gear Solid Delta utilizará las grabaciones de voces del juego original, lo que significa que la voz de Snake una vez más será David Hayter, aunque sea usando archivos viejos remasterizados.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater aún no tiene fecha de lanzamiento, pero el Metal Gear Solid 3 original cumplirá 20 años en noviembre del 2024, por lo que no sería descabellado pensar que Konami esté apuntando a ese período.