Aquaman 2: James Wan aclara los rumores relacionados con una producción caótica

Tras fracasar en su intento de derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta, aún impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para acabar con el semihumano de una vez por todas.

En diciembre próximo Aquaman y el reino perdido, la secuela del éxito protagonizado por Jason Momoa en 2019, llegará a las salas y supondrá la última producción del universo cinematográfico extendido de DC tal y como lo conocemos. Con casi cuatro años de retraso desde la primera entrega, la producción a cargo de James Wan se enfrentó a más obstáculos de los que se podría imaginar.

Aquaman 2 no solo se vio afectada por la pandemia, sino también por el juicio de difamación que protagonizó Amber Heard, una de sus principales estrellas, supuestos visionados de prueba con resultados mediocres y nuevos rodajes. En el marco de una serie de trascendidos que cobraron relevancia en línea, el director de la película aclaró como fue su trabajo en el set.

Durante una entrevista con Empire Magazine, el cineasta afirmó que las nuevas tomas que se realizaron para Aquaman y el reino perdido sólo llevaron unos días. “Probablemente hicimos siete u ocho días de regreso al rodaje, que no es nada para una película de este tamaño. Simplemente se repartieron porque es muy difícil recuperar a los actores una vez que has terminado el rodaje inicial”, reconoció Wan.

Cabe mencionar que informes anteriores expresaban que la secuela se sometió a varias rondas, con fuentes afirmando que fueron en respuesta a las tibias proyecciones de prueba. Sin embargo, el cineasta y productor insistió en que se trata de algo habitual: “No soy el tipo de persona que dice: ‘esta película tiene que salir exactamente como la planeé el primer día’. Tu arte nunca será orgánico si te encierras en esa mentalidad”. “Soy un cineasta colaborativo”, añadió. “Agradezco los pensamientos y opiniones de la gente, pero en última instancia, siento que me he probado a mí mismo con creces”, complementó.

Ana Manson y Elian Aguilar, entre preguntas y respuestas, nos cuentan su visión sobre Aquaman y el reino perdido.

Respecto a otros conflictos relacionados con los cruces del reparto, Wan no se refirió a nada en concreto, pero subrayó la idea de que ha “tenido que aprender a ser más zen a la hora de lidiar con todo el ruido que lo rodea”. “Soy una persona bastante reservada. No me meto en las redes sociales ni tengo peleas, pero es difícil porque ha surgido esta narrativa que no es la realidad. Es divertido escribir sobre el ruido y consigue clics, pero la gente no sabe la verdad”, sentenció.

Aquaman y el Reino Perdido, volverá a contar con Jason Momoa en rol principal y traerá de regreso a Amber Heard como Mera, Patrick Wilson como Orm y a Yahya Abdul-Mateen II como Black Manta.

La película que pondrá fin al viejo DCEU antes del reinicio a cargo de James Gunn y Peter Safran tiene previsto llegar a las salas de cine el próximo 20 de diciembre.