Ubisoft confirmó el lanzamiento de XDefiant, el shooter 6v6 gratuito para el 21 de mayo

A pesar de varios contratiempos durante su desarrollo y retrasos en su lanzamiento, Ubisoft confirmó que XDefiant, el shooter multijugador 6vs6 de acceso gratuito, finalmente llegará el 21 de mayo a PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC.

En julio de 2021, el juego se presentó como Tom Clancy’s XDefiant, aunque tiempo después decidieron suprimir el nombre del escritor de novelas militares. A su vez, los derechos de dicho autor los posee Ubisoft para aplicarlo en cada proyecto que crea conveniente, tomando la decisión de presentar al título sin que pertenezca a la licencia del escritor.

En una primera instancia, la producción tenía fecha de estreno entre junio y septiembre de 2023, pero por problemas en la certificación de las versiones de consolas se postergó su lanzamiento. Sin embargo, cuando parecía que estaba todo listo, en octubre de ese año el estudio desarrollador compartió un mensaje explicando que el título padecía inconsistencias en la experiencia de juego. Estos errores los descubrieron en un test público que realizaron, buscando corregir estos errores antes de su publicación.

Finalmente, el título producido por Mark Rubin, desarrollador que anteriormente trabajó con la saga Call of Duty en la compañía Infinity Ward, comenzará su camino con una temporada de 6 semanas en las cuales podremos utilizar a cinco facciones asociadas a producciones de Ubisoft: Phantoms (Tom Clancy’s Ghost Recon), Echelon (Tom Clancy’s Splinter Cell), Libertad (Far Cry), Cleaners (The Division) y Dedsec (Watch Dogs). La única que no estará disponible desde el inicio es la relacionada a la licencia de hackers futurista, pudiéndose adquirir o desbloquearla progresando en el juego.

En cuanto a los escenarios y equipamiento, se anunciaron 14 locaciones y 24 armas, además de los modos de juego Zone Control Hot Shot, Occupy Domination y Escort. Cuando llegue a su fin esta temporada de inicio, el juego empezará a recibir actualizaciones cada tres meses. A su vez, se agregará una facción nueva en cada temporada, además de tres armas, mapas y un Pase de Batalla.