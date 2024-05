Thrones of Decay, el nuevo contenido descargable de ‘Total War: Warhammer III’, ya está disponible

Prepárate para un enfrentamiento de magia, gusanos y mohicanos. Thrones of Decay llegará esta primavera.

El estudio desarrollador The Creative Assembly anunció la llegada de Thrones of Decay para el exitoso juego de estrategia Total War: Warhammer III. Esta esperada expansión fue presentada mediante un tráiler que mostraba todas las novedades disponibles. Además, está acompañado de una actualización gratuita que incluye material adicional.

Thrones of Decay ofrece diferentes contenidos para las facciones the Empire, Nurgle y Dwarfs. También se incluyeron nuevas misiones expandiendo la narrativa del juego y sumaron tres legendary lords y héroes, además de nueve regimientos. Asimismo, renovaron otros aspectos, como unidades de batalla, elementos de la campaña y más.

Por otro lado, los jugadores que cuenten con el juego base van a poder descargar una actualización gratuita con mejoras y contenido especial. Por ejemplo, Epidemus es el nuevo legendary lord que estará disponible para el bando de Nurgle. En cuanto a the Empire, estos contarán con los magos de oro, los cuales se trasladan en caballos y pegasos aunque también pueden luchar a pie.

Total War: Warhammer III - Thrones of Decay | Desarrollador: The Creative Assembly | Distribuidor: SEGA of America

Otro punto importante es la introducción de Nemesis Crown, un poderoso objeto que no tendrá una ubicación fija en el mapa, pudiendo aparecer en cualquier región del mismo. A su vez, los jugadores tendrán que decidir si controlarla o sellarla. Quienes se animen a portarla, obtendrán grandes beneficios, pero también algunos inconvenientes. Un ítem que presenta características similares a the Sword of Khaine.

Un aspecto destacado para todos los jugadores reside en la posibilidad de adquirir a cada personaje y su contenido asociado de manera individual, sin necesidad de comprar toda la expansión. Total War es una franquicia con más de 42.5 millones de copias vendidas, respaldada por una gran comunidad que espera ansiosa a cada uno de estos lanzamientos.