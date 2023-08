Xbox Game Pass elimina la oferta de 14 días antes del lanzamiento de Starfield

Xbox Game Pass, el servicio de Microsoft.

Xbox Game Pass es uno de los servicios más populares en el mundo de los videojuegos, y probablemente sea el atractivo más grande que Xbox ofrece para su consola. Este servicio de suscripción le permite a uno pagar un precio fijo por mes para acceder a un catálogo de videojuegos como si fuera una versión de Netflix para el gaming, algo que muchas empresas intentaron antes pero que Microsoft supo perfeccionar. Todos los juegos distribuídos por Xbox están disponibles en Game Pass al momento de su lanzamiento, lo que incluirá a Starfield, pero Microsoft acaba de realizar un cambio para prevenir que la gente pueda jugar este título tan esperado a un precio casi nulo.

Hasta hace unos días, Xbox Game Pass ofrecía una promoción para las personas que quisieran contratar el servicio por primera vez, en la que podían disfrutar de los primeros 14 días por solamente $1 dólar o el equivalente en su moneda local. Sin embargo, a tan solo dos semanas del lanzamiento de Starfield, el que tal vez sea el juego más anticipado del año, esta promoción desapareció del sitio de Microsoft. Ahora, quienes deseen suscribirse a Xbox Game Pass tendrán que pagar el precio regular. Considerando que Starfield estará disponible en Xbox Game Pass, es fácil entender el motivo detrás de esta decisión.

Starfield, uno de los juegos más esperados del año.

Esta no es la primera vez que Microsoft modifica sus promociones de Xbox Game Pass. Originalmente, el servicio ofrecía no 14 días, sino los tres primeros meses a ese precio reducido. Posteriormente, la oferta fue modificada de tres a un mes, y a principio de este año incluso fue eliminada por completo para luego reaparecer con su nuevo formato de 14 días. Si bien nunca hubo una razón oficial que explique estos cambios, muchos sostienen que había gente que creaba múltiples cuentas para aprovechar la promoción cada vez que terminaba y así seguir manteniendo el servicio por un precio minúsculo. No sorprendería, entonces, que luego de que pase la fiebre de Starfield la oferta regrese como ya lo ha hecho antes.

Starfield estará disponible el 6 de septiembre en Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

Seguir leyendo