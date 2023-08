REVIEW | Sea of Stars - “El sol, la luna y el firmamento”

Sea of Stars está previsto para que salga a la venta en Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S.

De los creadores de The Messenger llega Sea of Stars, una aventura RPG que comenzó como un proyecto de Kickstarter y, con el sello de Sabotage Studios, llega a todas las plataformas de hoy en día, ubicándose en el podio de lo mejor de este año.

Imaginemos un Zelda clásico, con una estructura de niveles, puzzles, templos y herramientas mezclado con un tinte RPG con batallas por turnos, customización de equipamientos y muchas habilidades para descargar contra diversos enemigos. A pesar de algunos altibajos, Sea of Stars logra representar a la perfección la era del RPG de Super Nintendo, sin dejar de lado sus ganas de ser también una increíble aventura.

A nivel narrativo la premisa es la típica historia de dos héroes que deben salvar al mundo de un mal latente. Valere y Zale son la nueva generación de los Guerreros del Solsticio, que con poderosa magia Solar y Lunar, entrenan para defender al mundo de una amenaza inminente.

Recorriendo islas, viajando por el mundo arrojados a grandes velocidades por un gigante de piedra, conociendo dioses, nigromantes y desbloqueando nuevos poderes, los guerreros se embarcan en un juego que llenará los casilleros de una aventura en grupo y con objetivos lentamente unificados. Todo esto, sumando a un particular y desafiante sistema de combate.

Las batallas están perfectamente diseñadas y pensadas, con mecánicas que conocemos de juegos narrativos RPG de la gran N. La saga Mario & Luigi y Paper Mario, nos regalaron sistemas de combate por turnos que le pedían interacción al jugador para amplificar el daño o generar nuevos resultados. Esto, en Sea of Stars, está pensado hasta el último detalle y ningún ataque se queda fuera. Desde un boomerang con forma de luna hasta cargar un pequeño sol, la party que rellenará sus lugares a medida que completamos los distintos arcos narrativos, se completará con personajes que suman nuevas interacciones.

Cada batalla está pensada, y cada punto de experiencia está balanceado, y esto está muy pero muy bien. No tenemos encuentros aleatorios, lo que hace de cada pelea una decisión y un enfrentamiento estratégico. Con un sistema algo parecido al de la saga Shin Megami Tensei - Persona, las debilidades de cada enemigo rotarán aleatoriamente y se manifestarán como candados. Estos candados tendrán que ser “destruidos” o golpeados con el elemento que su dibujo indica, dándonos así versatilidad para saber qué habilidades usar y qué personaje tener activo en el combate, pudiendo cambiarlos en cualquier momento.

Con hasta 3 personajes jugables por batalla, y 6 en total, el sistema de Live Mana nos permite acumular energía para utilizar habilidades potenciadas. Desde curaciones, hasta masivos ataques definitivos con espectaculares cutscenes y detalles pixel art, nada falla en el departamento de gameplay de lo nuevo de Sabotage Studios.

La accesibilidad es ley en Sea of Stars, y su sistema de reliquias nos deja customizar nuestra experiencia a cómo más nos guste jugar, teniendo la posibilidad de obtener mejor feedback en la interacción de las peleas, más vida, más defensa, facilidad en el sistema de debilidades y mucho más.

No podría ser la oda al RPG de Super Nintendo si no tuviese una buena banda sonora que acompañe a Zale y Valere por todo el mundo. Desde los pueblos, la exploración marítima, las peleas convencionales y hasta los jefes, el juego despliega constantemente un nivel sonoro de primer nivel. Casos como este reafirman que en el mundo indie también se puede componer con dedicación y cerrarlo con un broche de oro: compositores invitados. ¿Entre ellos? Yasunori Mitsuda, un veterano de la industria que trabajó en las piezas de Chrono Trigger y la saga Xenoblade.

Lamentablemente, en Sea of Stars, con toda la excelencia que logra en su apartado visual, su banda sonora y su sistema de combate, la historia tarda en despegar y tomar importancia. Muchos de los personajes jugables llegarán más adelante en la trama, y muchos otros importantes son introducidos con una pizca de misticismo que adentradas las horas no termina siendo relevante en el conflicto general. También vamos a tener muchos personajes importantes que recordar en cada arco narrativo. A pesar de esto, el resultado final es espectacular y la narrativa retoma las bases típicas del JRPG clásico, aumentando los desafíos en cada avance, y sumando con el pasar de las horas tintes muy oscuros e interesantes.

Dejando de lado la posibilidad de que las peleas se sientan repetitivas a la larga, y que realmente no despegan hasta pasada su larga introducción, Sea of Stars es un juego divertido, interactivo y sentimental. Nos va a hacer pensar, llorar y con un apartado pixel art repleto de detalles nos va a contar una historia de amistad en donde debemos salvar al mundo. Quizá no de la forma a la que estamos acostumbrados en este tipo de propuestas.

Si jugaron el título anterior de Sabotage Studios, sabrán lo que les espera a sus oídos, pero las referencias en esta precuela de The Messenger no se detienen solamente en lo sonoro, y los veteranos podrán reconocer a más de un área o personaje.

La aventura RPG 2D independiente del año se llama Sea of Stars. Un imperdible para cualquier jugador de las infinitas referencias del desarrollo japonés que vamos a encontrar, y una nueva buena de un estudio que pisa fuerte con su segundo gran acierto. En sus 30 horas de juego, iremos a la par de un cast emocionante de personajes en una trama digna de ser parte del mar de las estrellas.

