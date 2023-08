Margot Robbie hizo una audición para American Horror Story, pero no obtuvo el papel por esta razón

Terminal (conocida en Hispanoamérica como La venganza perfecta) es una película de suspenso y cine negro, dirigida y escrita por Vaughn Stein, protagonizada por Margot Robbie, Simon Pegg, Dexter Fletcher, Max Irons y Mike Myers.

Mientras la actual huelga de guionistas y actores mantiene a muchas estrellas fuera de los focos, los directores y otros profesionales que forman parte de los equipos técnicos están aprovechando este tiempo para dar a conocer más detalles del detrás de escena. En esta ocasión, fue el turno de Eric Dawson director de casting de American Horror Story quien reveló en el podcast In the Envelope de Backstage que Margot Robbie tuvo una audición memorable para la serie, pero que no quedó por una lógica razón.

De acuerdo a Dawson, la actriz y productora realizó la prueba para Asylum, la segunda temporada de la serie. Si bien ya ha pasado más de una década, también reconoce que su casting es uno de sus favoritos de todos los tiempos y daba cuenta del potencial de Robbie como estrella de Hollywood.

“Era una estrella. Fue una locura, su apariencia, cuando entró en la habitación y su voz. Todo en ella estaba bien”. Aun así, el profesional de la industria reconoció que Margot Robbie estaba por fuera de las posibilidades de contratación y el papel, finalmente, quedó en manos de Lizzie Brochere.

Poco después de la audición con American Horror Story, Margot Robbie consiguió su primer papel importante como Naomi Lapaglia en El lobo de Wall Street de la mano de Martin Scorsese. Desde entonces, la dos veces nominada al Oscar, protagonizó películas como Yo, Tonya, Érase una vez en Hollywood, Ámsterdam, Babylon y tres apariciones como Harley Quinn en el universo extendido de DC.

En lo que respecta a American Horror Story, la exitosa serie antológica también ha tenido un largo recorrido desde entonces. Hasta el momento, la creación de Ryan Murphy tiene un total de 11 temporadas emitidas, un spin-off y una nueva entrega titulada Delicate, que tiene un estreno previsto para el 20 de septiembre en Estados Unidos.

Seguir leyendo: