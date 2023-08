TOP | ‘Cómo se convirtieron en líderes en sectas’ en Netflix y otras cinco docuseries sobre cultos para ver

The Vow, de HBO Max.

En un mundo que se caracteriza por tener personajes con intereses cuestionables, algunos de los escenarios donde podemos encontrar a estos excéntricos y manipuladores seres humanos podrían ser talleres de autoayuda, iglesias conservadoras y nuevas religiones.

Contando con la voz de Peter Dinklage (Game Of Thrones) como el narrador de la docuserie, los episodios retratan de una manera innovadora y sarcástica los distintos pasos que necesitas seguir para convertirte en un gran líder de secta.

“Si ofreces los ideales correctos, puedes controlar las mentes de las personas…y cerrarlas a todo lo demás”, dice el actor británico en la apertura de la serie “Cómo se convirtieron en líderes de sectas”.

También cuenta con los testimonios de algunas de las víctimas, trabajando el aspecto psicológico de lo que lleva a alguien a convertirse en un fiel seguidor y en las consecuencias que esto puede traer en su entorno cercano.

A partir de este lanzamiento, hacemos un repaso por otras cinco docuseries con esta temática que no te puedes perder.

Keep Sweet, Pray And Obey, de Netflix.

Keep Sweet, Pray And Obey - 2022 - Netflix

Esta producción de cuatro episodios gira en torno a una secta religiosa en Utah. El grupo fundamentalista era liderado por Warren Jeffs, quien se hacía pasar por profeta y vocero de Dios. La historia nos cuenta lo que ocurre puertas adentro de este lugar donde se practica la poligamia y la primera regla del “club” era que tenías que poseer la mayor cantidad de esposas posibles para tener más chances de llegar al Reino de los Cielos. De esta manera, había hombres con más de setenta cónyuges en una sociedad donde la mujer era vista como un objeto que tenía que regir su vida bajo el lema de mantenerse dulce y obediente.

Los testimonios de las víctimas que lograron escapar son la perlita de la serie, porque cada uno cuenta sus experiencias y revela información esencial de lo que ocurría puertas adentro.

The Way Down, de HBO Max.

The Way Down - 2021 - HBO Max

La realidad supera a la ficción en esta miniserie que bien podría ser una fusión entre The Handmaid‘s Tale y The Stepford Wives.

The Way Down se centra en la Remnant Fellowship, una iglesia de dudosa prominencia. Su líder y fundadora Gwen Shamblin empezó su recorrido como una especie de gurú de las dietas que consistían en adelgazar a través de la palabra de Dios sin ningún tipo de fundamento ni experiencia en medicina y nutrición.

Uno de los aspectos más interesantes de la apuesta de HBO Max es que está dividida en dos temporadas. La primera se estrenó en el 2021 y la segunda se hizo después de que los miembros de la iglesia pudieran ver la anterior, así que vamos a contar con numerosas reacciones y testimonios en primera persona.

Los protagonistas de esta historia son tan excéntricos y delirantes como los de Tiger King así que si te gustó la docuserie sobre Joe Exotic, acá te damos otro motivo para verla.

The Vow - 2020 - HBO Max

La miniserie sobre la secta NXIVM y el ascenso y la caída de Raniere. Llegó a contar con más de 16.000 miembros y empezó vendiéndose como un curso de autoayuda.

El documental toma como punto de partida los testimonios de algunos de sus sobrevivientes y busca que el espectador pueda entender cómo funciona la creación de un culto desde sus inicios.

Uno de sus grandes aciertos es que hay muchísimo material de archivo: desde conversaciones privadas hasta entrevistas donde el propio Raniere explica lo que se hace en sus talleres.

En el 2018 descubrimos que Allison Mack (una de las protagonistas de Smallville) también había formado parte de esta secta que terminó en un escándalo de tráfico sexual.

Aunque los primeros episodios pueden tornarse un poco reiterativos, la cosa se pone interesante cuando empieza a verse la manipulación a través del discurso y comienza a salir a la luz la existencia de un círculo interno de mujeres dentro de la organización llamada DOS (Dominante sobre sumiso). El grupo se comprometía a bajar de peso y a hacer todo lo que su ama les dijera que tenían que hacer. ¡Ah! ¡y no olvidemos que también eran marcadas como ganado con las iniciales de Raniere!

Wild Wild Country, de Netflix.

Wild Wild Country - 2018 - Netflix

Esta fue una de las apuestas de Netflix más comentadas del 2018. Nos cuenta cómo fue que el “maestro” gurú Osho llegó a fundar una ciudad utópica en el desierto de Oregón junto a sus miles de seguidores.

Con toneladas de material de archivo, la acción ocurre en los años ochenta cuando empezó a crecer la popularidad del Bhagwan que predicaba amor libre y terapias primales. La secta estaba formada por muchísima gente de clase media/alta que buscaba motivos para encontrarse a través de la meditación. De esta manera, Osho llegó a contar con muchísimos inversores que mantenían su adinerado estilo de vida y su obsesión por los Rolls Royce.

La verdadera protagonista es Ma Anand Sheela, la mano derecha del gurú y quien manejaba y conocía todos sus amoríos.

Seduced: Inside the NXIVM Cult, de Lionsgate Plus.

Seduced: Inside the NXIVM Cult - 2020 - Lionsgate Plus

Una propuesta de seis episodios que busca encarar la historia de NXIVM desde otro lugar, esta vez poniendo el foco en lo que ocurría puertas adentro de la famosa secta que los tuvo a Raniere y a Allison Mack (Smallville) entre sus líderes. La serie está narrada en primera persona por India Oxenberg, que estuvo en el culto por más de siete años y fue una de las mujeres marcadas y explotadas por la secta.

Su madre Catherine (que también aparece en varios episodios de The Vow) ofrece su testimonio como una de las integrantes de la investigación para poder denunciar y encarcelar a Raniere.

Los relatos de su protagonista son desgarradores en esta supuesta empresa que ofrecía capacitar a las personas para llevarlas a lograr un mejor rendimiento profesional y emocional pero que contaba con todo tipo de abuso de poder, crímenes sexuales y fraude de por medio.

