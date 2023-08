TOP | Immortals of Aveum y sus 5 puntos más destacados

Jak es el protagonista de la historia en Immortals of Aveum.

Immortals of Aveum llegó a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el 22 de agosto y tiene el importante desafío de destacarse en un año plagado de grandes lanzamientos. El juego desarrollado por Ascendant Studios y publicado por Electronic Arts es un título de disparos en primera persona enfocado en la magia y acá te traemos los 5 puntos más importantes de su propuesta.

Historia

Los acontecimientos ocurren en el reino de Aveum, un mundo donde todo funciona con elementos mágicos, desde la industria hasta los arsenales de guerra. Dentro de este universo, conviven cinco reinos que se disputan el control de la magia por lo que están en una guerra llamada Guerra Perpetua que puede culminar con la destrucción de todo.

Nosotros nos pondremos en la piel de Jak, un novato que quiere detener la guerra y que pronto descubre un gran poder que lo convierte en un triarca: un tipo de hechicero muy raro y poderoso. Junto a los Inmortales, un grupo de magos de élite, Jak buscará cambiar el destino de la guerra y de Aveum.

Combate

Immortals of Aveum es un juego de disparos en primera persona con tintes de magia.

Por todo lo que estuvieron mostrando, el aspecto principal de la entrega es el combate. Immortals of Aveum es un juego de disparos en primera persona frenético donde contaremos con poderosos ataques de magia para derrotar a nuestros enemigos. Su jugabilidad parece asemejarse a entregas como Doom Eternal con escenarios plagados de enemigos.

Tendremos a disposición tres grandes categorías de hechizos marcados con colores. Rojo para corto alcance, azul para largo alcance y verde para lanzar hechizos rápidos y teledirigidos. Nuestro principal enemigo será Sandrak, el líder tirano del reino de Rasharn que hará todo lo posible para destruir a nuestra Orden y conseguir poder para sus ambiciosos planes.

Magia

Las habilidades mágicas se irán desbloqueando poco a poco y hay un total de 25 hechizos disponibles.

Como bien mencionamos anteriormente, la magia no solo nos servirá para el combate sino que estará presente en todo su universo. Habrán puzles que tendremos que resolver combinando nuestros poderes con el entorno. Además, hay secciones secretas que podremos descubrir y distintas habilidades que nos ayudarán a desplazarnos de maneras diferentes.

Por otro lado, más allá de los ataques básicos, hay 25 hechizos potentes y 80 talentos que podremos conseguir para variar nuestro estilo de juego. Los poderes más poderosos consumen nuestro mana que tendremos que recuperar buscando cristales durante las peleas. A lo largo del tiempo, también cargaremos nuestra habilidad definitiva que se trata de un devastador rayo capaz de realizar mucho daño.

Personalización

El arma estrella de este juego es un guantelete canalizador de magia llamado Sigilo.

Ya casi todos los grandes lanzamientos cuentan con elementos RPG e Immortals of Aveum no es la excepción. El arma que utilizan los hechiceros se llama Sigilo y es una especie de guantelete que permite canalizar el poder mágico de la persona en su brazo. A lo largo de la aventura, podremos fabricar, desencantar, encontrar y mejorar distintos tipos de Sigilo que tendrán distintas características.

Esto no es todo ya que también habrá tótems, anillos y muñequeras que mejorarán nuestras formas de pelear. El título promete una gran variedad de posibilidades para que podamos encontrar los elementos que mejor se amolden a nosotros y así podernos sentir hechiceros únicos en los reinos de Aveum.

Universo

Immortals of Aveum promete un universo vasto y lleno de vida.

Cuando pensamos en mundos mágicos nos imaginamos escenarios vivos con muchas animaciones y secretos. La identidad en estos tipos de propuestas son un punto muy importante a tener en cuenta si desean enamorarnos. Por este motivo, esperamos que Immortals of Aveum cumpla con las expectativas y tenga historias, secretos e interesantes lugares para recorrer.

Uno de los mayores problemas de estos lanzamientos en la industria de los videojuegos es cuando se sienten genéricos o sin profundidad ya que caen en algunos espacios comunes que no son muy bien recibidos por los jugadores. Immortals of Aveum cuenta con llamativos elementos que lo hacen destacar pero tendrá la dura tarea de lograr que quienes entren a su universo no quieran salir, ¿lo logrará?

