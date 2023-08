NOTICIAS | Ewan McGregor ha presentado grandes ideas para una segunda temporada de Obi-Wan

(Disney Plus)

Con aciertos y desaciertos, la franquicia de Star Wars continúa expandiéndose en todas las direcciones, con muchos de sus esfuerzos puestos en Disney+. En apenas unos días, la serie de Ahsoka tendrá su debut por la plataforma de streaming, mientras que también se encuentran en desarrollo Skeleton Crew, las continuaciones de Andor, The Bad Batch y Tales of the Jedi. Pero en el medio de todas estas producciones, también hay ideas para continuar la historia de Obi-Wan Kenobi, uno de los personajes favoritos del público.

La directora de la miniserie, Deborah Chow, reveló que Ewan McGregor, quien interpreta al maestro Jedi desde hace más de dos décadas, está muy emocionado con regresar. Incluso propuso varias ideas para una segunda tanda de episodios. “Mientras Ewan y yo terminábamos el último plano y yo me quitaba los auriculares, él ya me estaba proponiendo ideas para la segunda temporada”, dijo Chow a The Hollywood Reporter.

Chow también reconoció que por lo menos tienen 10 años más de historia para explorar y que no descarta que suceda eventualmente. Aun así, reconoció que Obi-Wan fue concebida como una miniserie de Star Wars. A su vez la jefa de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, confirmó previamente que la segunda temporada de “no está en desarrollo activo”.

La serie de Disney+ supuso el regreso de Ewan McGregor a su papel en Star Wars por primera vez en 17 años y permitió que su personaje se reuniera con el Darth Vader de Hayden Christensen y una joven Leia. Temporalmente la historia se ubica entre episodio III y el IV.

La serie de Ahsoka, por su parte, tiene previsto estrenarse el próximo martes 22 por la pantalla de Disney+.

