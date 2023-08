NOTICIAS | Los creadores de Stranger Things revelan nuevos detalles de la quinta temporada

Los hermanos Ross y Matt Duffer son los creados de la serie lanzada en el 2016.

Tras ser estrenada por la pantalla de Netflix como uno de sus primeros contenidos originales en 2016, Stranger Things se convirtió no solo en toda una insignia para la plataforma sino en un verdadero fenómeno cultural. Empapada de nostalgia y repleta de referencias a varias películas de culto de los ochenta, la serie seguía a un grupo de amigos que debían, entre otras cosas, enfrentarse a una amenaza desconocida proveniente de otra dimensión.

A lo largo de cuatro temporadas, seguimos de cerca su historia y vimos crecer a sus protagonistas, pero cada vez nos acercamos más su conclusión definitiva, algo que no deja de ser agridulce para algunos. Aunque varios detalles todavía permanecen ocultos, en una reciente entrevista, uno los creadores de Stranger Things adelantó nuevos detalles sobre lo que podemos esperar de la quinta temporada.

Will está interpretado por el actor Noah Schnapp.

En conversación con Variety, Matt Duffer, reconoció que el arco de Will, personaje interpretado por Noah Schnapp, será crucial. “Will realmente vuelve a ser el centro de atención en la quinta entrega. Este arco emocional para él es lo que creemos que va a unir toda la serie”, remató el showrunner.

Aunque Duffer no proporciona ninguna información concreta sobre cómo Will podría ser un factor esencial en la historia, el final de la temporada 4 de Stranger Things puede darnos una idea de lo que está por venir debido a su poderosa conexión con el Upside Down. Como sugiere el co creador de la serie, la quinta temporada podría otorgar a Will un papel más heroico, al aprovechar su conexión oscura y usarla como arma. A su vez, es probable que se sigan explorando otros aspectos relacionados no solo con su sexualidad, sino también con su madurez en general.

La quinta temporada de Stranger Things será la última, aunque aún no se conoce la fecha de lanzamiento.

Como ya adelantamos, la quinta temporada de Stranger Things será la última de la serie y en esta oportunidad contará con 8 nuevos episodios. Por el momento, no está claro cuando se estrenará dado que su producción se encuentra paralizada en estos momentos.

