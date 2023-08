TOP | 5 juegos de fantasía oscura que tienes que jugar antes del lanzamiento de Gord

Blasphemous fue lanzado para Nintendo Switch, Microsoft Windows, PlayStation 4 y Xbox One el 10 de septiembre de 2019.​

El 17 de agosto llega Gord a PC, PlayStation 5 y Xbox Series, un título de estrategia despiadada con una ambientación hostil de fantasía oscura, inspirada en la mitología eslava. No podía ser de otra forma, se trata de lo nuevo de Covenant, un estudio polaco formado por veteranos que trabajaron en The Witcher, Frostpunk y Shadow Warrior 2.

La buena fantasía oscura siempre nos da una combinación entre la épica de los mundos imaginarios de héroes y castillos con temáticas oscuras que nos deleitan con seres monstruosos y aterradores, mucha violencia y protagonistas de dudosa moralidad. Veamos varios videojuegos que apuestan por experiencias de este tipo.

Darkest Dungeon II es un videojuego de rol roguelike desarrollado y publicado por Red Hook Studios como la secuela de Darkest Dungeon.

Darkest Dungeon II (PC)

Cuando llegó Darkest Dungeon, no había otro roguelike que se metiera de lleno con la desesperación, el hartazgo y el miedo que podían vivir los héroes de fantasía. Y Darkest Dungeon II solo mejora la fórmula de su predecesor. Nos embarca en un viaje oscuro a través de mazmorras que no perdonan y que nos plantean combates despiadados con un sistema por turnos.

Los héroes son el foco de Darkest Dungeon II. Para llegar vivos a nuestro objetivo final, debemos cuidarlos del estrés, así no pierden sus habilidades y sus capacidades para la batalla. En cuanto a fantasía oscura, lo mejor del juego es la dirección de arte y todo el apartado visual, que resultan tan bellos como perturbadores.

Gloomhaven es un videojuego de rol de estrategia por turnos, desarrollado por Flaming Fowl Studios y publicado por Asmodee Digital.

Gloomhaven (PC, PlayStation 4/5, Xbox Series/One, Switch)

Hay muchos juegos de mesa que han pegado el salto al mundo de los videojuegos, pero pocos lo hicieron con la excelencia de Gloomhaven. Frecuentemente, es considerado uno de los mejores juegos de tablero que existen y es brillante que el RPG para PC y consolas de Flaming Fowl Studios capture su esencia. Esto incluye una ambientación oscurísima y un sistema de juego que no perdona.

En Gloomhaven controlamos, como en cualquier historia de fantasía, a un grupo de aventureros con sed de oro y adrenalina, pero lo que les esperará esta vez será un mundo sumido en la oscuridad, donde nada es lo que parece y hasta quienes se ven de lo más inocentes pueden traicionar. Un juego fascinante que, al igual que el juego de mesa, se disfruta más en cooperativo, y en el que aprenderemos de las fallas y de las tantas veces en que moriremos.

Remnant: From the Ashes es un videojuego de rol de acción desarrollado por Gunfire Games y publicado por Perfect World Entertainment.

Remnant: From the Ashes (PC, PlaySytation 4, Xbox One, Switch)

Remnant: From de Ashes, del estudio Gunfire Games, inicialmente fue ignorado cuando aterrizó en 2019 en PC y consolas, pero en un par de años se convirtió en una joya de culto. Es un shooter de supervivencia y loot difícil de encasillar en un solo género, y que en ambientación tiene tanto de Dark Souls como de S.T.A.L.K.E.R. o incluso de Resident Evil. Pero las comparaciones tampoco son justas porque, en efecto, lo que propone tiene mucha personalidad.

En cooperativo de hasta tres jugadores, mientras perseguimos la misión de liberar al mundo de la corrupción de la Raíz, un mal interdimensional, vamos a explorar escenarios devastados, plagados de seres tan majestuosos como aterradores. Si por casualidad te termina atrapando y buscas extender tu dosis de Remnant, la secuela acaba de salir en consolas de nueva generación y PC

Blasphemous es un videojuego de Metroidvania desarrollado por el estudio español The Game Kitchen, ​ y publicado por Team17.

Blasphemous (PC, PlaySytation 4, Xbox One, Switch)

Hay pocos videojuegos que tienen un trasfondo y una mitología tan original y tan oscura como la de Blasphemous. El estudio español The Game Kitchen supo conjurar un hack and slash que no perdona, con elementos RPG y de plataformas que está lleno de alusiones a la religión católica. También se inspira en las pinturas de Francisco de Goya, uno de los artistas barrocos más oscuros que tuvo el país peninsular.

Jugar Blasphemous es una épica de pesadilla, en la que cada paso lo vamos a sufrir, tal como nuestro héroe penitente sufre su camino hacia la expiación y el ascenso. Un juego difícil, pero que recompensa con creces y que nos maravilla con un apartado artístico tan hipnótico que es una clase magistral de pixel art. No jugarlo es una total blasfemia.

Warhammer: Vermintide 2 es un videojuego de acción en primera persona desarrollado y publicado por Fatshark. Es la secuela de Warhammer: End Times – Vermintide de 2015.

Warhammer: Vermintide 2 (PC, PlaySytation 4, Xbox One/Series)

El universo de Warhammer es tan inmenso que se expande en juegos de mesa con miniaturas, juegos de rol de papel y lápiz y, obviamente, videojuegos. Es tan basto que dio lugar a historias de fantasía clásica, de ciencia ficción y de fantasía oscura, entre otros géneros similares. Warhammer: Vermintide 2 del estudio Fatshark, es una experiencia de acción cruda que nos pone en la piel de aventureros que buscan ponerle fin a la plaga de los Skaven, una raza de hombres rata que están diezmando el mundo.

Warhammer: Vermintide 2 atrapará a quienes buscan algo rolero, con su sistema complejo de clases y profesiones que permite personalizar a los personajes desde un amplio abanico de habilidades y destrezas. Pero también, es ideal para quienes quieren jugar algo de supervivencia cooperativa con una ambientación aterradora, al mejor estilo Left 4 Dead.

Hasta cuatro jugadores pueden unir fuerzas para hacerle frente a la invasión de ratas.