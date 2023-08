NOTICIAS | Tras el lanzamiento de Baldur’s Gate 3, Larian Studios dio detalles de su siguiente juego

Baldur's Gate 3, de Larian Studios.

El directo de Baldur’s Gate 3, Swen Vincke, sugirió que el siguiente juego a cargo del estudio tendrá un alcance menor y que esperan que este no lleve tanto tiempo de desarrollo como sucedió con el juego de rol.

Tras años de estar en acceso anticipado, Baldur’s Gate 3 llegó a Steam el pasado 3 de agosto y en menos de una semana se convirtió en uno de los juegos más comentados en lo que va del año. Incluso, se rumorea que podría ser un gran competidor para el premio Game of the Year, en donde hasta hace poco, el favorito era el título de Nintendo, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Reúne a tu equipo y regresa a los Reinos Olvidados en una historia de compañerismo, traición, sacrificio y supervivencia, en esta tercera entrega de la mano de Larian Studios.

Como era de esperarse, tras el lanzamiento del juego de rol, Larian Studios ya está pensando en su próximo proyecto. Según el director ejecutivo del estudio, Swen Vincke, aún no están seguros en qué se trabajarán a continuación, pero sí cree que se tratará de algo de menor escala. Asimismo, dijo que espera que puedan trabajar en varios proyectos en simultáneo en lugar de enfocar todos los recursos en un gran título que consume tanto tiempo.

Cabe recordar que Baldur’s Gate 3 estuvo en desarrollo por seis años y es incomprensiblemente grande y detallado. Cuenta con 174 horas de cinemáticas y 17,000 variantes del final, además de tener varias formas de jugar, ya que emula la experiencia D&D.

Seguir leyendo: