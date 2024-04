Alien: la serie de televisión avanza con su rodaje y amplía su reparto con una actriz de Foundation

Sigourney Weaver en Alien 3

Con un breve, pero impactante adelanto presentado a finales del mes pasado, Alien: Romulus consiguió captar la atención de muchos aficionados. Sin embargo, esta novena película de los populares xenomorfos no es la única producción en el horizonte. La reciente adquisición de Fox por parte de Disney ha permitido que varios proyectos se pongan en desarrollo y, entre ellos, también se encuentra una serie de FX a cargo de Noah Hawley (Fargo).

Esta significará el debut en la pantalla chica del universo de Alien y se tratará de la primera historia de la franquicia que tenga lugar en la Tierra, unos 70 años en el futuro. Luego de una serie de demoras como consecuencia de la doble huelga de Hollywood del año pasado, este proyecto ha regresado al set de grabación y, con algo de viento a favor, podría ser estrenado en 2025.

La producción de Hawley para la pantalla chica anteriormente ya había fichado a figuras como Sydney Chandler (Don’t Worry Darling), Timothy Olyphant (The Mandalorian), Kit Young (Shadow and Bone), Alex Lawther (Black Mirror), Samuel Blenkin (Sandman) y Essie Davis (The Babadook). Pero la novedad es que este se ha ampliado con la llegada de una actriz de la serie de ciencia ficción de Apple TV+, Foundation.

The 79th Venice Film Festival - Premiere screening of the film "Don't Worry Darling" out of competition - Red Carpet Arrivals - Venice, Italy, September 5, 2022 - Sydney Chandler attends. REUTERS/Yara Nardi

Según un reporte reciente, Sandra Yi Sencindiver se sumó al reparto como una figura recurrente. Aunque todavía no se sabe con exactitud los detalles de su rol, Sencindiver aparecerá en varios episodios e interpretará a un alto cargo de Weyland-Yutani, la corporación que se encuentra presente en casi todas las propiedades de Alien.

Por el momento, la serie no cuenta con un título oficial y los detalles de su argumento continúan siendo escasos. No obstante, según su showrunner, será “una extensión y reinvención” de lo planteado en el universo cinematográfico que también retratará la carrera de las distintas compañías por dar vida a los androides.

Alien: Romulus, por su parte, llegará a las salas de cine un poco antes. Concretamente, el 16 de agosto de 2024.