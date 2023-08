REVIEW | Jagged Alliance 3: estrategia y clichés por doquier

Haemimont Games AD lanzó Jagged Alliance 3 este 14 de julio junto a THQ Nordic.

Jagged Alliance es una saga de videojuegos de estrategia por turnos que existe desde 1995 pero que en veinticuatro años no había tenido una secuela numerada. Eso sí, en el medio hubo una tanda de diez juegos a modo de spin-off, bastante olvidables en términos generales, que no se animaban a tener el número 3 en su título. Pero la desarrolladora búlgara Haemimont Games AD no tiene miedo al éxito y lanzó, de la mano de THQ Nordic, Jagged Alliance 3 este 14 de julio.

Esta franquicia se caracteriza por varias cosas que iremos recorriendo para explicar un poco la extensa jugabilidad, pero comencemos por mencionar el tono general de estos juegos. La idea de Jagged Alliance 3 es contar una historia con un tono de humor dudoso, tosco y que roza las películas de clase B. Este es su encanto, estar plagado de estereotipos y exageraciones a modo de parodia de las típicas películas de los noventa donde algún mercenario es enviado a salvar a alguien importante en algún país sumido en el caos. Esto nos lo advierte el juego apenas comenzamos, no esperen una historia compleja o bien tratada.

Jagged Alliance 3 es un videojuego de rol táctico de perspectiva isométrica en el que comandamos a un grupo de mercenarios.

La premisa es simple pero efectiva ya que se anda sin mayores vueltas: existe, en algún lugar del continente africano, una nación ficticia llamada Gran Chien donde su presidente fue secuestrado por un tipo malo, muy malo. El caos cada vez es mayor y el país se encuentra al borde de una guerra civil. Entonces, ¿qué pasa? La hija del presidente solicita la ayuda de una agencia de mercenarios para rescatar a su padre. Si te suena a The Expendables pero con roles invertidos, está perfecto. Es precisamente eso lo que Jagged Alliance 3 quiere ser y por supuesto que cumple. Es un festival de clichés de pelis de acción y de chistes burdos pero con una buena ejecución que lo hace totalmente soportable.

La historia no brilla y realmente lo que ocurre es todo muy obvio, pero le suma bastante el condimento RPG donde cada decisión que tomemos será crucial para la historia. Si elegimos aliarnos con alguna facción o perdonarle la vida a alguien, así como ayudar a los locales que nos crucemos, cada cosa que hagamos nos hará la vida más fácil o difícil. Y esto, por supuesto, pone en duda nuestra moral y también la dudosa moral del juego.

Tenemos la posibilidad de contratar mercenarios internacionales y cada uno viene con su propia personalidad de corte "héroes de acción".

Creo que para este punto ya queda clarísimo que no somos para nada los buenos en esta historia, si es que los hay. Pero es parte de su gracia entender que si queremos ganar, vamos a tener que tomar decisiones dudosas para poder, por ejemplo, asegurarnos el tráfico de diamantes y así tener plata para contratar a los mercenarios.

Uno de los diferenciales de Jagged Alliance 3 y la franquicia en sí es la capacidad que tenemos de contratar mercenarios internacionales. Cada uno viene con su propia personalidad que, por lo general, se corresponde con todos los tropos clásicos de “héroes de acción”. Esta lista estará disponible para nosotros en cualquier momento que la necesitemos para solicitar la compra del tiempo de los mercenarios, la cantidad de días que necesitemos. Por supuesto, habrá distintas tierras y tendremos desde reclutas inexpertos hasta veteranos de élite. Todos tienen roles específicos (médicos, snipers, etc.) pero con stats diferentes; ninguno de ellos tiene habilidades pasivas o activas iguales por más que compartan el mismo rol y eso los hace únicos. Eso sí, mucho cuidado al armar equipos ya que algunos mercenarios se odian entre sí y rechazarán ser parte del equipo o te pedirán una suma de dinero más elevada.

Algunos mercenarios tienen rivalidades fuertes, por lo que la sinergia del grupo puede verse afectada.

Sinceramente, configurar las dinámicas de equipos, que pueden ir variando constantemente siempre que el flujo de ingreso económico lo permita, es una de las cosas más divertidas del juego. Por mi parte, le tomé cariño a ciertos personajes con sus líneas de diálogo y sufrí mucho con algunos otros. Sin dudas, la buena representación de tropos y la extensa variabilidad de habilidades diferentes son algunos de los puntos más fuertes de los Jagged Alliance. No existe forma de que uno se aburra a la hora de armar estrategias con un gran aporte a la constante rejugabilidad. Más de una vez tendremos que recurrir a algún mercenario con rasgo psicópata para que nos ayude con alguna misión un tanto bizarra.

El juego es bastante libre, pero dependemos mucho del flujo económico para poder pagar los honorarios de los mercenarios que contratemos.

También cabe destacar que el juego en sí no te obliga a tener que jugar de una forma en especial. El formato es bastante libre mientras que mantiene una dificultad estándar por lo que no es necesario tener uno de cada clase para abordar las misiones. Esto va a depender de cómo armemos la estrategia y en qué se nos da mejor. En una de mis runs, después de la muerte de dos integrantes con los que, sinceramente, no encontré sinergia, decidí armar un equipo variado. Esto me terminó costando, literalmente, caro.

Se volvió una partida casi inviable porque perdí mercenarios tratando de forzar estrategias que no eran acordes al equipo que había armado en una primera instancia y mis fondos se vaciaron por completo. Si no hay plata para los mercenarios, es casi imposible de remontar y se pierden diez horas de juego en minutos. Pero no es algo tan malo porque quien acostumbra a jugar estos géneros sabe que muchas veces es inevitable. Afortunadamente para todos, el combate es tan enviciante y divertido que haber perdido dos partidas en total y comenzado una tercera no fue tanto problema.

El combate de Jagged Alliance 3 es uno de sus puntos más fuertes.

El mapa es enorme y estará plagado de casilleros donde ejecutaremos diversas acciones. Algunos simplemente son caminos de vegetación con nada para hacer, otros tendrán poblados enteros donde se podrán habilitar misiones secundarias tales como explotar minas de diamantes o controlar un club nocturno (donde tendremos peleas en jaulas para conseguir un poco de información sobre el robo de diesel).

También hay una gran diversidad de biomas. No será lo mismo luchar en la árida sabana africana o en la humedad tropical de la selva. Cada clima influye en nuestra visión así como en la del enemigo y la efectividad de los disparos. Tendremos la vista satelital donde podremos acceder al mapa en su totalidad así como a nuestro correo, misiones, la página de mercenarios para contratar y también administrar ciertas cuestiones de nuestro equipo como los momentos de descanso, el tratamiento de las heridas, la reparación del equipamiento o hacer que algún recluta inexperto entrene con alguien de mayor rango para que obtenga mejoras sustanciales en sus stats.

Al tener una gran variedad de biomas, cada clima influirá en nuestra visión y la efectividad de los disparos.

Los combates por turnos empiezan con el despliegue de nuestro equipo y debemos examinar un poco el terreno para ver cuál es la mejor manera de abordar la situación. Muchas veces, entrar por la puerta grande no es la opción, por lo que tendremos las posiciones de movimiento, ya sea de pie o cuerpo a tierra si queremos intentar un poco de sigilo. En mi experiencia personal, el sigilo es un gran no en Jagged Alliance 3 puesto que es casi imposible de lograr, no por dificultad sino porque simplemente se nota que no funciona muy bien. Es mejor encontrar una buena posición y alertar al enemigo que perder tiempo tratando de usar el sigilo para terminar dejándonos más expuestos una vez que seamos detectados.

Las armas y municiones, por lo general, se consiguen en exploración pero contaremos con la posibilidad de modificarlas si encontramos ciertas partes o desmantelamos las que tengamos en posesión. El sistema de modificación de las armas es bastante amplio y es necesario contar con buena calidad o, de lo contrario, estaremos con un arma atascada perdiendo Puntos de Ataque en medio de un combate.

El juego hace un gran trabajo al adaptarse a la variedad de público.

La dificultad del juego puede modificarse bastante y hay varias opciones disponibles para tomar las riendas a nuestra manera. El combate por turnos es exigente pero a la vez accesible. De los muchos títulos de este estilo, creo que Jagged Alliance 3 es de aquellos que actualmente más se adapta a la variedad de público en lo que a jugabilidad respecta. Aunque parezca difícil de adentrarse en el mundo de los RPG tácticos de combates por turnos, este puede ser una muy buena opción si no estás familiarizado con el género porque todas sus mecánicas son entendibles sin abrumar al usuario.

Pero así también, tiene ciertos aspectos negativos ya que por momentos la curva del combate se aplana y si bien no pierde nunca dinamismo, muchas veces es mejor intentar hacer un disparo “porque sí” que realmente pensarlo con una gran estrategia. En cuanto al inventario, la interfaz se quedó bastante en el tiempo sin tener una disposición cómoda para organizar los elementos. Tuve varios problemas de FPS en las zonas más pobladas de NPCs o en los combates masivos.

A pesar de algunas caídas de frames, la entrega es un sólido regreso de la franquicia.

En términos generales, Jagged Alliance 3 es un sólido regreso de la franquicia con una propuesta sobre todo accesible a uno de los géneros más difíciles de entrar. La calidad dinámica del combate y la rejugabilidad inagotable le suman bastante al juego que, de base, ofrece por encima de las cuarenta horas para completarlo con sus misiones secundarias. Se puede modificar cómo jugar con una amplia gama de opciones como activar el permadeath para que nuestra experiencia sea más desafiante. Para el fan veterano o el recluta inexperto, Jagged Alliance 3 tiene lugar para todos siempre y cuando tengas la disposición de soportar algunos de sus chistes malos.

PUNTAJE: 8/10

