La serie de The Acolyte no tendrá ninguna guerra

Hasta la fecha, todas las producciones de televisión derivadas de Star Wars que han aterrizado en Disney+ han sido basadas en algún periodo de tiempo extraído de las películas. Pero Star Wars: The Acolyte tomará lugar cientos de años antes de La Amenaza Fantasma, en un periodo de tiempo de paz en la galaxia.

“Estamos cerca del final de la Alta República, lo que lleva a las precuelas de George (Lucas), por lo que estamos viendo un período de tiempo en el que los Jedi están en el apogeo de su poder… Estamos viendo un período de tiempo en el que hay paz en toda la galaxia. Fue muy desafiante e interesante hacer una Guerra de las Galaxias sin guerra. Entonces, la pregunta se convirtió en: Bueno, ¿de qué debería tratarse el show si no va a ser sobre un conflicto galáctico?”, dijo Leslye Headland.

Leslye Headland (co creadora de Russian Doll) es la showrunner de Star Wars: The Acolyte.

Además, explicó que la serie no siempre será narrada desde la perspectiva de los Jedi, sino también desde los villanos, lo que le da un toque distinto e interesante a la propuesta. “Estas son personas que están usando la Fuerza a su manera, sumergiéndose en los lados más oscuros y lo están haciendo sin ser sancionados por la institución más grande, que, en este caso, es el Jedi”. Headland agregó que la serie contará con “más Jedi de los que has visto en cualquiera de los contenidos de Star Wars”, pero también más “personajes moralmente ambiguos”.

Si bien la historia no se desarrollará en un periodo de guerra, no le faltará acción, según promete su showrunner. La serie contará con coreografías de artes marciales altamente elaboradas y se espera que la estrella de El Juego del Calamar, Lee Jung-jae, forme parte de ellas.

Lee Jung-jae, actor reconocido por su papel en El Juego del Calamar, será un Jedi en la nueva serie Star Wars: The Acolyte.

”Esta es una gran oportunidad, por la que todavía estoy extremadamente agradecido. Y estar jugando en una película que realmente disfruté viendo sigue siendo surrealista para mí. ¡No puedo creer que esté interpretando a un maestro Jedi y pueda usar un sable de luz!”, dijo Jung-jae.

Star Wars: The Acolyte es un thriller de misterio que contará cómo una ex Padawan se reúne con su maestro Jedi para investigar una serie de crímenes. Aún no hay fecha confirmada para su estreno pero se espera que llegue a Disney+ en el 2024.

