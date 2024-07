REVIEW | Total War: Pharaoh Dynasties - Borrón y cuenta casi nueva

Total War: Pharaoh Dynasties | DESARROLLADOR: CREATIVE ASSEMBLY | EDITOR: SEGA

En su libro El Arte de la Guerra, Sun Tzu, uno de los estrategas más brillantes que el mundo pudo conocer decía que “Grandes resultados pueden ser conseguidos con pequeños esfuerzos”. No estoy seguro que lo de pequeño encaje con la labor realizada por Creative Assembly Sofia, puesto que el equipo búlgaro se cargó al hombro la ardua tarea de dar vuelta a la tortilla (o en este caso a la banitsa) con Total War: Pharaoh. El título, que vio la luz originalmente en 2023, recibió duras críticas debido a una sensación general de cansancio por parte de la comunidad con la fórmula y frente a la falta de novedades. Ahora, a fin de mitigar dicho sentimiento, la desarrolladora regresa con Dynasties, una actualización gratuita que se siente como una curita cuya finalidad es la de cerrar una gran herida.

Total War: Pharaoh Dynasties lejos está de ser una actualización tradicional de unos pocos gigas. Por el contrario, se trata de una versión renovada del juego base, que se descarga y ejecuta de forma independiente. Esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por el lado positivo, ofrece cambios radicales que se traducen en una nueva experiencia, permitiendo incluso a quien lo desee, el poder jugar a la versión anterior original. Pero en contraparte, además de una mayor cantidad de espacio en el disco, también debemos tener en cuenta que los mods y las partidas guardadas no son compatibles.

A rasgos generales, cabe destacar que la estructura del juego se mantiene inalterada. Al fin y al cabo, estamos frente a una actualización de una entrega de la saga Total War. De igual forma que en Pharaoh, nuestro objetivo consistirá en definir el destino de Egipto, o de una de las tantas facciones que podemos encontrar desde el Egeo hasta la Mesopotamia. Diplomacia, acuerdos, intrigas, gestión de recursos y batallas con un fuerte planteamiento táctico es lo que ofrece este cóctel de estrategia que desde hace ya algunos años coquetea muy de cerca con el género 4X.

Pero entonces ¿Qué ofrece de nuevo Total War: Pharaoh Dynasties? Podemos dividir el contenido en dos categorías: la campaña y el combate. En lo que respecta a la primera vertiente, la actualización amplía lo visto en Pharaoh con 4 nuevas facciones principales con las que jugar y otras 25 consideradas como “menores”. Además, el mapa se expande considerablemente, concretamente en un 80% de acuerdo al equipo de Creative Assembly, lo que implica más terreno que conquistar. Todas estas incorporaciones ayudan a respaldar las nuevas características implementadas, aumentando la duración de cada partida, permitiéndonos explorar a fondo y a nuestro ritmo, todo lo que el juego brinda.

Hay muchas novedades, al punto que pueden llegar a abrumar, especialmente para quien regrese a la saga después de un largo tiempo, o se sumerja en ella por primera vez. Con la llegada de nuevas facciones, también se añaden deidades, legados antiguos con los que allanar nuestro camino a la gloria y hasta la posibilidad de formar parte de las cortes de la Mesopotamia o el Egeo. Sin embargo, lo más interesante, es que ahora los líderes de cada facción podrán morir, ya sea por una grave herida en combate o por el inexorable paso del tiempo. De todos modos, esto no significa que la partida llegue a su final ni mucho menos, puesto que regresa uno de los sistemas estrella que estuvo presente en entregas anteriores: el árbol genealógico, también conocido como Dinastía.

Por algún motivo, la desarrolladora había dejado la mecánica de Dinastía de lado, pero ahora que está de regreso, el sistema de relaciones entre reinos se profundiza ampliamente. Gracias a dicha mecánica, las intrigas políticas, luchas internas y alianzas matrimoniales que pueden cambiar el futuro de todo un imperio, se expanden considerablemente. Parece increíble que un añadido como este tenga un impacto increíblemente transformador y positivo. Tal es así que resulta difícil comprender el por qué se prescindió de ello en el juego original, especialmente teniendo en cuenta la ambientación.

Respecto al combate, se mantiene igual de lento y cerebral que en toda la saga Total War -lo cual no es malo-, aunque se implementan algunos cambios que tienen por finalidad volverlo ligeramente más dinámico. Dynasties agrega nuevas unidades y actualiza otras tantas, dando como resultado la friolera de 150 tipos de tropas con las que experimentar. En este sentido, si bien el número es considerable, en la práctica resulta algo complicado diferenciarlas en términos de efectividad. Como resultado, muchas de ellas se sienten inútiles, por lo que lo mejor es decantarse por las mejores equipadas y las exclusivas de cada facción.

En este sentido, lo más interesante se encuentra en el sistema de letalidad que aporta un singular toque de realismo a las refriegas. Ahora, cada unidad cuenta con una estadística especial que indica la probabilidad que tiene de liquidar instantáneamente a un combatiente enemigo. Dicho agregado aporta un toque de fiereza a los ejércitos, que les permite infundir el mismo miedo con el que la historia los reconoce, al tiempo que abre un interesante abanico de posibilidades. A veces, una buena dosis de suerte, nos puede permitir ganar una batalla imposible, haciendo que la adrenalina fluya por la sangre, casi como si fuéramos nosotros mismos los que estamos luchando por nuestras vidas. Lo mejor es que dicha mecánica no altera el balance, sino que se siente como algo que sucede de forma natural.

Si bien algunos cambios resultan más impactantes que otros, la mayoría de lo que ofrece Total War: Pharaoh Dynasties son aspectos positivos. Las incorporación del sistema de Dinastía aporta la profundidad que la campaña del juego base pedía a gritos, dotando a la experiencia de una frescura que se extiende en las partidas posteriores. Por su parte, y gracias a un pequeño giro de tuerca, los combates se sienten mucho más intensos e interesantes. De cualquier modo, cabe destacar que si bien las novedades tienen mucho peso, la actualización no soluciona todos aquellos problemas que generaron sumo descontento entre los fanáticos más acérrimos de la saga.

Sea como sea, la labor de Creative Assembly Sofia es digna de reconocimiento. El estudio no hizo oídos sordos a los reclamos de la comunidad, regresando con una suerte de ofrenda que redefine la experiencia de juego notablemente. Total War: Pharaoh Dynasties incorpora numerosas ideas, quizá no todas las que se esperaban, pero buenas al fin. Sin lugar a dudas, una buena forma de marcar el punto final para esta entrega. Puede que no sea perfecto, pero el equipo de desarrollo no sólo demostró que tiene talento y pasión, sino que nos ofrece la mejor excusa para regresar a Egipto y tomar todo aquello que, por derecho o voluntad de Ra, Moloch o Zeus, nos pertenece.

8 Una ofrenda a la comunidad Bajada: Total War: Pharaoh Dynasties ofrece una excelente excusa para regresar a Egipto, gracias a un conjunto de sistemas que dan en el clavo y enriquecen el título original, redefiniendo notoriamente la experiencia. Revisado en PC Plataformas: PC