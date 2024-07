REVIEW | Tower of God - Temporada 2 - Episodio 1 y 2: Un dios confuso y un paso en falso

Tower of God - Temporada 2 | Captura del video oficial "Wave Controller" del canal de Crunchyroll

En 2020 se llevó al formato animado por primera vez un Webtoon coreano: Tower of God. La novedad no fue solamente por la fama del cómic coreano, sino porque era la primera vez que un formato japonés saltaba el charco a un proyecto del país vecino.

Claro está, la tendencia se volvió regular, y luego aparecieron The God of High School, Noblesse, Solo Leveling y otras. Ahora, ya se espera tener más de estos proyectos por temporada, porque el Webtoon coreano llegó a la pantalla grande para quedarse.

En una infinidad de shonens en el mundo Webtoon, Tower of God siempre resaltó entre los webcomic surcoreanos por su excéntrica trama y sus personajes perfectamente desarrollados. La traducción al mundo del anime no fue fácil, pero en 12 capítulos, Tower of God logró abstraer al televidente de su complicada trama y contarnos la historia de Bam, un niño que quiere llegar a lo más alto de la Torre de Dios.

La primera temporada del anime contaba con un estilo artístico muy particular, un opening de Stray Kids, una de las bandas más reconocidas del K-Pop, y muchas referencias al anime clásico que quienes no habían leído el Webtoon comprendieron instantáneamente. Tower of God lo tenía todo.

El mundo del anime es uno en donde las historias complicadas y las filosofías abstractas de las mentes de sus creadores encajan a la perfección. Si no, nadie disfrutaría de Neon Genesis Evangelion como lo hacen. Tower of God trazó un camino similar, y en una muy fiel adaptación nos contó una historia con un final digno de esperar la continuación con mucha, mucha ansiedad.

Cuatro años después, llega una segunda temporada que, a diferencia de la primera, falla rotundamente en su apartado artístico y nos ubica en un momento en que ni quienes leímos el material original podemos comprender. Bam, el protagonista que hoy lleva el nombre de Viole, aparece en la vida de Ja Wangnan, la nueva cara de la serie, sin mucho contexto, más allá de la misión que sabemos que tiene desde la traición de Rachel en la primera temporada.

El contexto del mundo de Tower of God es complicado, pero si en esta segunda temporada se nos ubica nuevamente en las pruebas de la torre con diferentes equipos de regulares, ¿dónde estaría el resto que tanto disfrutamos en el primer bache de episodios? ¿Por qué saltamos directamente y sin contexto alguno, con una animación de bajo nivel, a un nuevo protagonista y con muy poca explicación de lo que está sucediendo?

Es difícil escribir esto, porque disfruto mucho del material original y la primera temporada de Tower of God. En tan solo dos capítulos, la serie ya planteó lo que claramente se ve como una baja de presupuesto y una dirección narrativa que poco tiene que ver con lo que me enamoró en 2020. Por supuesto, si esto hubiese salido apenas unos meses después, no estaríamos teniendo este problema. Porque es claro que, eventualmente, la segunda temporada conectará con la anterior en su desarrollo. ¿Pero cuatro años después? ¿Y con una animación mucho más desprolija que la anterior? No, no es por ahí.

La posibilidad de darle una construcción distinta a la puesta en escena y a la dirección artística, sabiendo que el material original no es japonés, lamentablemente se perdió y quedó olvidada. The Answer Studio, al menos en estos primeros dos capítulos, no se encuentra a la altura de lo que Telecom Animation retrató en 2020, y eso es sin lugar a dudas una oportunidad perdida.

En lo personal, necesito al menos tres episodios para dar un veredicto final y ver si puedo recomendar un anime. Las chances de remontar esto con un capítulo más son bajas, pero mi amor por el Webtoon y las aventuras de Bam me llevarán de la mano en lo que perfila como una segunda temporada floja y que poco le hace justicia al sublime debut del webcomic coreano en la pantalla animada.

Veremos entonces, qué nos depara en el camino de conquistar las pruebas de la Torre de Dios y si con la calidad que merece, Bam y su equipo de regulares logran desafiar al Todopoderoso. El primer capítulo de Tower of God ya está disponible en Crunchyroll desde el 7 de julio, y se estrenará un capítulo por semana.

5 Un paso en falso El inicio de Tower of God Temporada 2 nos deja un gusto amargo, que veremos con más capítulos a qué puerto quiere llegar. La posibilidad de darle una construcción distinta a la puesta en escena, y a la dirección artística sabiendo que el material original no es japonés, lamentablemente se perdió, y quedó olvidada en el 2020. Disponible en