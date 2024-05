Dan Houser, co-fundador de Rockstar, busca desarrolladores para el primer juego con su nuevo estudio

Grand Theft Auto V, de Rockstar Games.

En la industria de los videojuegos existen algunos creativos cuyo nombre y apellido quedarán para siempre asociados con franquicias específicas. Ya sea por ser los creadores de las mismas o por ser figuras clave en su éxito, esto suele derivar en que consiguen fácilmente la atención del público con sus proyectos una vez que se alejan de aquellas franquicias. Este es el caso de Dan Houser, co-fundador de Rockstar que sirvió como una de las figuras más importantes de la serie Grand Theft Auto y otras franquicias del estudio, que ahora formó su propio estudio y ya se encuentra trabajando en un nuevo juego.

Con el nombre Absurd Ventures, este nuevo estudio se encuentra reclutando personal para este proyecto. Es gracias a estos avisos que se pueden conocer los primeros detalles del título. Entre los siete puestos que el estudio busca cubrir, se encuentra el de diseñador líder de jugabilidad. El puesto busca a alguien que se encargue del diseño de “personajes, controles y cámara en un juego de acción y aventura en mundo abierto”. Además, el anuncio menciona que el título se jugará en tercera persona, y que contará con varios modos de juego. Si bien no se conocen más detalles sobre el juego, no se descarta que forme parte de alguna de las dos propiedades intelectuales que el estudio anunció el año pasado.

Una de estas propiedades, A Better Paradise, comienza como una ficción sonora, que estará disponible en las plataformas típicas de podcasts. La primera entrega de esta ficción, A Better Paradise Volume One: An Aftermath, tendrá lugar en un futuro cercano y será un thriller con elementos tecnológicos como una súper inteligencia y un mundo digital. La voz del protagonista de la historia será interpretada por Andrew Lincoln, famoso por interpretar al personaje de Rick en The Walking Dead, y la serie contará con 12 episodios. El primero de ellos se estrenará el próximo 10 de junio. Otros de los actores involucrados serán Paterson Joseph, Shamier Anderson y Rain Spencer.

La otra propiedad de Absurd Ventures será American Caper, que comenzará como una serie de cómics por el artista Simon Bisley, quien trabajó con DC Comics en historias del personaje Lobo. Esta propiedad contará la historia de dos familias estadounidenses que se verán involucradas en corrupción y el mundo criminal. Se espera que el primero de los cómics sea lanzado este 2024.