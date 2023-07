Maldito Anime 03: Dos actuales y un vistazo al futuro

En este episodio de Maldito Anime, Bichi Branchi, Lucas Rivarola y Tomás Pergolini nos hablan sobre The Masterful Cat Is Depressed Again Today, The Gene of Al (AI no Idenshi). Además, tenemos un anticipo del futuro.

