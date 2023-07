El último tráiler de Mortal Kombat 1 muestra a un luchador misterioso

Tráiler de Mortal Kombat 1 que revela a Geras como personaje jugable.

Mortal Kombat siempre fue una serie donde los personajes tuvieron mucha importancia, y Mortal Kombat 1 parece que no será la excepción. En el más reciente tráiler se presentó a Geras, que volverá al juego luego de su debut en Mortal Kombat 11. Sin embargo, esto no fue lo único nuevo que se mostró. Sí, el tráiler presentó algunas de las fatalities más creativas que se vieron en la serie, con Liu Kang haciendo abuso de sus poderes como dios para matar a alguien con un agujero negro, pero eso no es lo único que tiene a la gente hablando en redes sociales.

En la mitad del tráiler, durante unos segundos, puede verse una escena muy curiosa: Liu Kang sale de un portal con un grupo de los luchadores que él mismo eligió para proteger Earthrealm. Entre los personajes que pueden distinguirse se ven a Johnny Cage, Raiden, Kenshi y Kung Lao. Sin embargo, hay un personaje entre ellos que nadie puede identificar, y la especulación sobre quién es comenzó de inmediato. Las teorías y debates llegaron a tal nivel que el mismísimo Ed Boon, co creador de la serie y director del juego en NetherRealm Studios, hizo alusión a este personaje en su cuenta de Twitter.

Ed Boon sumando a la especulación en Twitter.

Las teorías sobre quién es este luchador misterioso son varias, pero hay dos que resaltan por sobre las demás. Por un lado, están quienes piensan que este personaje puede ser la versión del videojuego de Cole Young, el protagonista de la película de Mortal Kombat del 2021 que tiene una secuela en producción. Por otro lado, muchos afirman que este personaje se trata de Kai, un luchador que debutó en Mortal Kombat 4 y cuya última aparición fue en Mortal Kombat Armageddon del año 2006.

Mortal Kombat 1 estará disponible el 19 de septiembre para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch y PC.

