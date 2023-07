Maldito Anime 02: La regla de los tres episodios, edición Verano

La season de anime ya está marchando, y en Maldito Anime empezamos a aplicar la famosa regla de los tres episodios. Joaco Frere habla de Undead Murder Farce, un anime para usar la cabeza. Lucas Rivarola trae Yohane the Parhelion: Sunshine in the Mirror, un spin-off de Love Live que es bastante diferente a lo esperado. Bichi Branchi te explica por qué The Girl I Like Forgot Her Glasses es algo digno de ver de cerca.

La season de anime ya está marchando, y en Maldito Anime empezamos a aplicar la famosa regla de los tres episodios. Joaco habla de Undead Murder Farce, un anime para usar la cabeza. Lucas trae Yohane the Parhelion: Sunshine in the Mirror, un spin-off de Love Live que es bastante diferente a lo esperado. Bichi te explica por qué The Girl I Like Forgot Her Glasses es algo digno de ver de cerca.

Seguir leyendo