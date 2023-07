Las 5 mejores entregas de Ace Attorney

Ace Attorney es considerada la saga hermana de Ghost Trick: Phantom Detective.

Entre la visual novel más estática y la aventura gráfica point & click tradicional, se encuentran juegos como la saga de Profesor Layton o los títulos de Ace Attorney, que además de hacernos leer mucho, nos parten la cabeza con acertijos y situaciones imposibles, tan disparatadas como inteligentes.

Por el relanzamiento de Ghost Trick: Phantom Detective en PlayStation 4, Xbox y Nintendo Switch, no hay mejor momento que ahora para recomendar su saga hermana, Ace Attorney, que ya tiene más de veinte años (parece mentira) y que también fue creada por el nipón Shu Takumi. Con tantos años de historia, veamos cuáles son los mejores juegos de esta saga de abogados defensores que te permite investigar como si fueras un detective.

Ace Attorney: Trials and Tribulations

Phoenix Wright: Ace Attorney: Trials and Tribulations fue lanzado para la Nintendo DS en el 2004.

La trilogía original de Ace Attorney es impecable, pero la tercera entrega destaca en muchos sentidos. Trials and Tribulations fue pensado por Shu Takami como el final de la saga y, aunque no trae mecánicas nuevas con respecto a los anteriores, se nota muchísimo el amor que se le puso. Los personajes, la historia, llena de flashbacks e idas y vueltas que no hacen más que atrapar, y la posibilidad de tener a Mia Fey como personaje jugable hacen ver a este juego como el broche de oro de una trilogía imperdible y su punto máximo. Trials and Tribulations es querido por muchísimos fans por su villano y por la tensión que eleva en el caso final, uno de los más memorables de toda la saga. Siendo un título de 2004, podría dificultarse jugarlo en estos tiempos, pero está disponible en Steam y iOS junto a las otras dos entregas.

The Great Ace Attorney Chronicles

The Great Ace Attorney Chronicles (2021) es un videojuego compilatorio de los dos primeros juegos de la serie de precuelas derivadas de Ace Attorney.

Se trata de una compilación para PC, PlayStation 4 y Nintendo Switch de dos títulos de 3DS que nunca habían llegado a occidente: The Great Ace Attorney: Adventures y The Great Ace Attorney 2: Resolve. ¡Y menos mal que llegaron a nuestra tierra! Esta duología sigue las aventuras de Naruhodo Ryunosuke, un abogado en pleno Japón feudal ancestro de Phoenix.

La entrega se siente especialmente fresca dentro de la saga porque nos pone a presentar evidencias y argumentar casos en juicios donde no existía la tecnología. Es realmente un delirio muy divertido, con una historia increíble que además suma mecánicas detectivescas mucho más complejas: vamos a sacar conclusiones y ayudar en los juicios de la mano de Herlock Sholmes, el detective más famoso del mundo.

Phoenix Wright: Ace Attorney

Phoenix Wright: Ace Attorney fue lanzado por Capcom para Game Boy Advance en el 2001.

El primero de la saga es una recomendación obligada, incluso cuando ya tiene más de veinte años. Acá conocemos los inicios del abogado defensor Phoenix Wright y nos introducen al icónico sistema de juego de dos fases que luego estaría en todas las entregas: etapa de investigación y etapa de juicio.

En su momento, fue un título muy distinto a todas las otras propuestas en materia de novelas visuales y aventuras, solo por eso merece lugar en este ranking. No envejeció mal, claro, pero si lo comparamos con el resto de los juegos de la saga, se siente un poco fácil. Los puzles mejoraron y se complicaron en las entregas que siguieron.

Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney

Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney fue lanzado en el 2012 para la Nintendo 3DS.

Dos de las mejores visual novels con puzzles de su época se unieron para este magnífico crossover. Los héroes de ambas franquicias unen fuerzas para ayudar a una joven que está metida en un caso sobrenatural que involucra brujas. Como es de esperarse, el juego combina las mecánicas más icónicas de ambas series en una aventura imperdible.

Jugamos con ambos protagonistas: Professor Layton tiene secuencias de exploración, resolución de puzles y búsqueda de pistas para resolver el caso. Por otro lado, cuando jugamos con Phoenix Wright, nos toca ir al juzgado a buscar incongruencias en las declaraciones de varios testigos, con una nueva mecánica que nos pone a interrogar a varios a la vez. Un indispensable para fans de ambas sagas.

Apollo Justice: Ace Attorney

Apollo Justice: Ace Attorney (2007) fue lanzado para la Nintendo DS y es la secuela de Phoenix Wright: Ace Attorney: Trials and Tribulations.

Un título que dividió a los fans en su momento porque fue el primero en tener un protagonista nuevo: Apollo, el aprendiz de Phoenix, que cuenta con la increíble habilidad de leer gestos y señales en el lenguaje corporal de los testigos, para saber si ocultan algo. La nueva mecánica funciona muy bien y se trata de un juego que no decepciona a nivel guión y personajes, que es lo más atractivo que tiene la saga junto con sus puzles.

Está ubicado siete años después de la trilogía original y es una entrega ideal para recién llegados también, ya que funciona como reboot. Lo mejor de todo es que Capcom tiene planeado incluir este juego en el remaster que llegará el año que viene: Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, que además contará con la quinta y sexta entrega.

