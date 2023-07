Matt Damon se iba a tomar un descanso de la actuación hasta que recibió la llamada de Christopher Nolan

Los actores Matt Damon, Emily Blunt, Cillian Murphy y Florence Pugh en la premiere de Oppenheimer en Londres. EFE/EPA/ANDY RAIN

El actor Matt Damon planeaba tomarse un respiro de la actuación, hasta que el aclamado director Christopher Nolan, lo llamó para que forme parte de su último proyecto, Oppenheimer.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Damon contó que durante la sesión de terapia de pareja que tiene regularmente con su esposa, habían acordado que se tomaría el descanso con una excepción. Si Nolan lo convocara para una película, él podría romper el acuerdo. Y así fue.

”Había negociado extensamente con mi esposa que me tomaría un tiempo libre. Estuve en Interstellar (2014) y luego Chris me puso en pausa durante sus otros proyectos. Yo había negociado explícitamente durante la terapia de parejas que mi única excepción era si Chris Nolan llamaba“, dijo Damon. “Esto fue sin saber si es que Chris estaba trabajando en algo o no, porque él nunca te lo dice”.

Escrita y dirigida por Christopher Nolan, Oppenheimer es un thriller épico filmado en IMAX que sumerge al público en la intensa paradoja del enigmático hombre que debe arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo.

En la nueva cinta de Nolan, Damon interpreta al general del ejército estadounidense Leslie Groves, uno de los encargados del Proyecto Manhattan y la fabricación de la primera bomba atómica en la década de 1940.

Oppenheimer está protagonizada por Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer, el físico teórico que ayudó a dirigir al equipo que desarrolló la primera bomba atómica del mundo. El elenco lo completan Matt Damon, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Florence Pugh y Jack Quaid.

La película se estrenará en todos los cines el 21 de julio.

