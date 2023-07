Los paneles más importantes de la San Diego Comic-Con 2023

La San Diego Comic-Con se llevará a cabo del 20 al 23 de julio.

La convención más icónica de la cultura pop empezó esta semana. Este es el cuarto año de una seguidilla de años con ediciones muy extrañas. Luego de ajustar y replantear su formato frente al COVID-19, la convención ahora sufre otro inconveniente: las huelgas del Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) que empezó el pasado 14 de julio. Con los actores de Hollywood en huelga, los shows y películas quedan suspendidos y los talentos tienen prohibido promocionar sus proyectos. Esto repercute de forma directa en los paneles programados de la San Diego Comic-Con, aunque aún no se ha revelado cuáles seguirán adelante y cuáles no.

La serie sigue las aventuras de Harley Quinn después de que rompe con el Joker y recibe ayuda de Poison Ivy, Clayface, Doctor Psycho, King Shark y Sy Borgman, mientras busca convertirse en miembro de la Legion of Doom.

Incluso con la ausencia de gigantes como Marvel o DC, la SDCC cuenta con mucho contenido programado para estos días. Acá te dejamos algunos de los paneles más destacados con algunos invitados de lujo.

La convención empezó fuerte el día de ayer con el panel de Max Original Animation presentando el spin-off de Adventure Time, Fionna & Cake, la nueva serie Young Love y un adelanto más de la cuarta temporada de Harley Quinn. Por su lado, Paramount Pictures se enfocó únicamente en su próxima película, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, mostrando nuevas imágenes durante la discusión con los cineastas del proyecto. El exitoso estudio A24 tuvo a los directores Danny y Michael Philippou hablando sobre sus inicios en YouTube y contando un poco sobre su nueva cinta Talk To Me. Finalmente FX cerró la tarde mostrando material sobre la temporada 14 de Archer, la cual será la última de la serie que empezó en el 2009.

Invincible es una serie de animación para adultos, basada en el personaje homónimo creado por Robert Kirkman, Cory Walker y Ryan Ottley. Se estrenó en Amazon Prime Video el 26 de marzo de 2021 y está protagonizada por Steven Yeun, Sandra Oh y J. K. Simmons.

El viernes tendrá una programación muy cargada. El elenco y equipo de My Adventures with Superman, el programa de cómics de DC de Adult Swim, presentarán un panel sobre la serie. Por su lado, Metalocalypse: Army of the Doomster hará lo suyo mostrando clips nuevos de cara al estreno de la película el próximo 22 de agosto. Los productores ejecutivos de la mini serie de Peacock, The Continental: From the World of John Wick, tendrán una charla en donde revelarán el primer vistazo a la serie de tres partes. Prime Video tendrá una charla enfocada en el creador y productor ejecutivo del éxito Invincible, Robert Kirkman, quien hablará de las novedades del show y los puntos en los que se centrará la segunda temporada. El cierre del día recaerá sobre Warner Bros. con su panel sobre Justice League: Warworld, en donde habrá una proyección de estreno del largometraje animado seguido de una ronda de preguntas y respuestas con los cineastas y miembros del reparto.

El sábado se termina la San Diego Comic-Con y el panel estelar del último día es de Legendary Entertainment. Si bien el contenido no se ha confirmado aún, la empresa productora cuenta con proyectos masivos en camino, como por ejemplo Dune 2.

