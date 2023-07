Mike Flanagan, el director de Midnight Mass, quiere trabajar con Sam Lake

Alan Wake es un videojuego de acción-aventura y terror psicológico desarrollado por Remedy Entertainment y publicado por Microsoft Studios, lanzado para Xbox 360 y Microsoft Windows.

Mike Flanagan, el reconocido director de películas de terror, es un autoproclamado fanático de Alan Wake y Control. Durante el fin de semana él y Sam Lake participaron en un panel del Tribeca Film Festival 2023 en el cual estuvieron un buen tiempo alabando el trabajo del otro.

Cerca del final, un miembro de la audiencia le preguntó a Flanagan si le gustaría colaborar con Lake en algún momento. “Dada la huelga de escritores, no está sucediendo mucho en este momento”, dijo Flanagan, refiriéndose a la huelga en curso del Sindicato de Escritores de Estados Unidos que comenzó el 2 de mayo. “Pero en el futuro, nada me haría más feliz”.

Ante esto, Lake respondió recalcando la admiración que siente por el trabajo del director y continuó, “Tus personajes confrontan sus defectos en circunstancias aterradoras y sobrenaturales, pero a través de todo tu trabajo, siempre hay esperanza”.

Flanagan se encuentra trabajando en una miniserie de ocho episodios basada en The Fall of the House of Usher, el cuento de Edgar Allan Poe. Pero además, posee los derechos para adaptar la serie Dark Tower. ¿Podría ser esta la oportunidad perfecta para que se de esa esperada colaboración?

