Cuando intentar despertar no es suficiente para huir: un viaje irreal y un amor a destiempo

Lejos de imaginar que escribirían una gran variedad de libros juntas, Selene M. Pascual empezó a seguir a Iria G. Parente cuando se dedicaba a dejar ir su imaginación en la redacción de blogs. Entonces, encontraron la magia para escribir a cuatro manos Pétalos de papel.

Las autoras españolas fusionaron el romance y la fantasía en una historia que logró ganarse el cariño de cientos de lectores, muchos de los cuales se convirtieron en sus fieles seguidores. Pétalos de papel vio la luz en el 2012 y en 2022 sus autoras decidieron escribir una nueva versión. “Siempre habíamos sentido que nunca habíamos llevado esta historia a todo lo que podía haber sido. Teníamos una deuda con ella y con nosotras mismas. Y por eso decidimos reescribirla por completo”, aseguraron en entrevista con la periodista Silvia Llorente.

¡Esta historia es de lo más importante para nosotras así que es muy bonito ver todo el cariño que se le está dando!, comentaron las autoras en su cuenta de Facebook.

“Pétalos de papel” de Iria G. Parente y Selene M.Pascual

Portada del libro “Pétalos de papel”

“Lo primero que tienes que saber de esta historia es que la voy a olvidar. Por eso mismo he decidido contarla mientras todavía está en mi cabeza. Mientras aún puedo hacer que perdure un poco más, solo un poco más, porque me da demasiado miedo perderla. Perderme un poco a mí. O perderlo por completo a él”. (Tomado de Pétalos de papel).

Así inicia esta novela fantástica llena de romance y la sensibilidad que narra la historia de Dani, una chica que no parece tener ninguna particularidad especial, salvo que disfruta con todas sus fuerzas de la lectura y considera que ha conseguido el trabajo de sus sueños, pues pasa sus días como dependienta en una librería de Madrid.

Sin embargo, la visión de sus padres de su actividad laboral es completamente, ellos no están cómodos con esta decisión y, a menudo, tienen discusiones con ella sobre su futuro. En una de estas confrontaciones, Dani va a la librería y saca un libro, regresa a casa y comparte su lectura con una de sus amigas.

La situación, en apariencia, no va más allá, pero al despertar la mañana siguiente se dará cuenta de que no se encuentra en su cama, ni en el apartamento en el que reside, incluso, no está en la ciudad en la que recuerda haberse dormido la noche anterior y aun así, no está sola. Dani es sorprendida por una niña con apariencia de muñeca y un joven, Marcus, con aire aristócrata que parecen darle la bienvenida a un nuevo lugar.

¿Qué está sucediendo? La sensación de extrañeza agobia a Dani, quien piensa que está atrapada en una especie de sueño victoriano por el primer vistazo que echa a su alrededor. Le comenta a sus anfitriones su necesidad de despertar, pero no puede hacerlo, pues en realidad no está soñando, realmente, sin saberse cómo, ha sido trasladada a Mayas, capital de Albión.

Con una descripción mágica que transporta al lector a este escenario tan irreal, las autoras ubican a Dani en un lugar dominado por una monarquía cuyos nobles tienen por costumbre esclavizar a quienes “por accidente” han llegado a su reino. Dani quiere salir de allí y tras la promesa de Marcus de que la ayudará a volver a casa, tendrá que poner en marcha varias estrategias, entre ellas adoptar una identidad falsa que le permita pasar desapercibida ante los nobles, pues si notan que es extranjera estará perdida.

¿Cuál es la solución? Con su nueva identidad, Dani se hará pasar por la prometida de Marcus y es aquí cuando, sin imaginarlo, emerge una historia de amor de dos seres de mundos distintos, quienes antes de cumplir con su cometido tendrán que aprender el uno del otro y poner en diálogo sus diferencias.

¿Podrán hacerlo?

Sobre las autoras: Iria G. Parente y Selene M. Pascual

Iria G. Parente y Selene M.Pascual, autoras que escriben a cuatro manos. (Imagen: @IriaySelene/Facebook)

Iria G. Parente

♦ Nació en 1993 en Madrid, España.

♦ Es escritora y publicista.

♦ Estudió Literatura General y Comparada.

♦ Se tituló en Lenguas Modernas y Literaturas.

Selene M. Pascual

♦ Nació en 1989 en Vigo, España.

♦ Estudió Filología.

♦ Se ha dedicado a la escritura de blogs.

Obras escritas por Iria G. Parente y Selene M. Pascual: saga Marabilia, trilogía Secretos de la luna llena, bilogía El dragón y el Unicornio, saga Olympus, y novelas autoconclusivas como Rojo y oro, Antihéroes, Alma y los siete monstruos, Anne sin filtros, Desde soulcial ¿con amor?, y Seremos el huracán.

