Instrucciones para aprovechar el último día de la Feria de Editores: regateo, perlitas y los escritores bien cerca

La FED extendió su duración a cuatro días por primera vez. Es porque cada año convoca más gente.

Tercer día de la FED, para muchos el evento editorial más importante de Buenos Aires. Se esperaba que fuese el día más intenso, el más multitudinario, el más acalorado. La decisión de haber extendido la feria a cuatro días en lugar de tres dispersó un poco las visitas. Este sábado hubo 6.300 personas, mientras que el viernes hubo 4.700.

Así y todo, adentro, el uso de la palabra “caminar” es un acto de generosidad: según la hora, el visitante es casi arrastrado por la marea de personas. Hay cuatro pasillos con nombres de escritores: “Avenida Sara Gallardo”,”Calle Tamara Kamenszain”, “Calle Luis Chitarroni”, “Calle Juan José Saer”. El visitante distraído o poco firme en sus determinaciones puede quedar en medio de un abrazo entre dos conocidos que se encuentran después de meses, o paralizado porque al fin vio a su ídolo atendiendo un stand y tal vez se anime a saludarlo, o en medio de una excursión compuesta por el coordinador de un taller literario y sus alumnos, o como extra en un Tik Tok grabado por una influencer.

Una señora con aspecto de apurada pasa por todas las mesas y entrega su tarjeta personal: “Hola, soy traductora, les dejo mi tarjeta por si les interesa darle al editor”. Una chica de unos quince o dieciséis años compró Rabia, el clásico de Sergio Bizzio, y el editor le avisó que Bizzio estaba justo al lado; por la casualidad la chica recibió un descuento de mil pesos y Bizzio le firmó el libro.

Hay mesas donde los editores empiezan a hablar y no paran hasta que compres algo. ¿Habrá editores que en estos cuatro días se descubran mejores vendedores que editores? Otros no hablan salvo que haya preguntas expresamente dirigidas a ellos. Hay estudiantes de maestría de la UNSAM que hacen encuestas a lectores solitarios para recabar información que pueda servirles en sus investigaciones.

Un libro de cuentos de Mario Levrero es una de las estrellas de esta convocatoria.

Los editores llevan tres días maratónicos detrás de las mesas: pese al cansancio inevitable, dos propósitos los reúnen: “Para nosotros la FED es el evento más importante del año, no solo por el trato directo que tenemos con los lectores, sino también por lo que nos representa económicamente, ya que no hay distribución de por medio y el porcentaje que ingresa es mayor”, dijo a Infobae Leamos Manuel Álvarez, editor del sello Marciana junto a Denis Fernández, y agregó: “También es un evento que nos encanta porque celebra la literatura como construcción colectiva, nos encanta vivirlo con el lector”.

Visitas latinoamericanas

Entre los más de 300 sellos independientes hay algunos de otras partes de Latinoamérica. En el caso de la editorial chilena Montacerdos, uno de sus editores, Juan Manuel Silva, contó a Infobae Leamos que empezaron a venir a Argentina porque su primer libro publicado fue de Mariana Enríquez, luego Federico Falco, y ahora Juana Inés Casas, autora argentina que vive en Chile. “Esta FED tiene una particularidad fundamental: el lector argentino es distinto al lector chileno, peruano, mexicano, porque habla. Te pregunta de dónde sacaste el libro, qué relación hay con el traductor… El feedback del lector es más completo que en otros países, entonces uno empieza a ver líneas que pueden funcionar, nos sirve para entender el ámbito lector argentino”.

De hecho, las editoriales latinoamericanas están entre las atracciones más interesantes: la uruguaya Criatura Editora trajo como novedad El portero y el otro, un libro de cuentos de Mario Levrero publicado originalmente en 1992. En el caso de Montacerdos, un recomendado imperdible es Recolectoras: conversaciones con diez escritoras latinoamericanas contemporáneas, de Lorena Amaro. Dos visitantes mexicanas fueron muy mencionadas en los pasillos de la FED: Isabel Zapata y Jazmina Barrera, ambas editoras del sello Antílope.

En el caso de Zapata, sus primeros libros se imprimieron en Argentina de la mano de Editorial Excursiones. El libro de ensayos Maneras de desaparecer se publicó en 2022 y le fue muy bien, a tal punto que luego el sello publicó la novedad del mes pasado, In vitro, un ensayo sobre ser madre. Su otro título, Un país es una ballena, se encuentra en la mesa de la editorial Rosa Iceberg. Además, la escritora mexicana compartió una charla con la celebrada Alejandra Kamiya y moderación de Cecilia Fanti. En el caso de Barrera, se encuentra Línea Negra, del sello Almadía, una escritura autobiográfica sobre su experiencia de embarazo. “Este libro se puede leer junto a Literatura Infantil, de Alejandro Zambra”, explicó a Infobae Leamos una de las expositoras de Almadía, “porque Barrera y Zambra son pareja y ambos libros hablan del mismo niño”.

Para tener en cuenta

El presupuesto es limitado, y por lo tanto hay que elegir bien qué llevar. Al momento de leer esta nota será domingo, y por lo tanto será el último día de la feria, el más concurrido, pero también cuando es más posible conseguir algún descuento, sobre todo si es a última hora. Recuerde, lector: las editoriales quieren sacarse los libros de encima aunque lo nieguen. Hasta ahora nadie fue preso por pedir descuentos y regatear un poco, así que anímese.

El encuentro entre editores, libreros y lectores ocurre cada año en la FED. Télam /Foto: FERRARI Raul/Télam

Dicho esto, algunos libros para tener en cuenta: el Infierno de Dante Alighieri traducido por Alejandro Crotto (editorial Audisea), Escríbeme, Orlando. Cartas a Vita Sackville-West, una selección epistolar de Virgina Woolf sobre el proceso de escritura de Orlando, prologada por Gabriela Wiener (Banda Propia editoras). En un tono completamente distinto, Aira o muerte (La Conjura), del escritor y gestor cultural Daniel Mecca, a quien se podía ver deambulando por los pasillos de la FED, y su poemario Troya, aparta de mí este cáliz, del mismo sello editorial.

En Crack-Up, la novedad es un libro de Walter Lezcano sobre la relación de Roberto Bolaño con la literatura argentina: Los puentes salvajes. Para los amantes del rock y del conurbano bonaerense, la misma editorial tiene en su catálogo Ciudad Dormitorio, de Damián Snitifker. La gran novedad del sello Marciana es Carcoma, de Layla Martínez, un libro que les recomendó Mariana Enríquez y al que le fue muy bien en España. Y, claro, no se puede no mencionar Un cuento de navidad, de Alejandro Zambra, editado por Gris Tormenta. Otro libro para tener en el radar: La última virgen comunista, de Wang Ping (Selva Canela).

Ir a la FED es leer mucho de parado, al pasar, y descubrir que algunas de las frases leídas se expanden. Me pasó con un autor que decía: “Todo lo escrito entre paréntesis es lo que no se puede evitar decir”. La frase me pareció banal al leerla, pero fue rebotando en mi cabeza y se volvió esencial. ¿Quién la escribió? ¿En qué libro de qué stand estaba? Imposible y románticamente inútil rastrillar todo de nuevo.

Hay quienes se van de la FED con combustible literario para un año y hay quienes se van arrepentidos de su compra, guiada más por el fervor colectivo que por las verdaderas ganas de leer. Hay quienes se reencuentran con amigos y hay quienes logran convencer a los editores de que su novela debe ser publicada. Hay quienes van a una charla y, por la inercia de quedarse en la siguiente, descubren a un nuevo autor favorito. El verso de Whitman, “Soy amplio, contengo multitudes”, podría ser en más de un sentido el nuevo slogan de esta feria.

Feria de editores (FED) - www.feriadeeditores.com.ar/ - Hasta este domingo de 14 a 22 horas. Complejo Art Media (Av. Corrientes 6271, CABA).

