Un libro para recomendar: “El ciclo del refugio”, de Peter Rock, una secta apocalíptica y una realidad que supera a la ficción

Flavia Pittella presenta "El ciclo del refugio", de Peter Rock.

Quién es Peter Rock

♦ Nació en Salt Lake City, Estados Unidos, en 1967.

♦ Da clases de literatura en Oregon.

♦ En 1996 el manuscrito de su novela This Is the Place ganó el Premio Henfield.

♦ En 2010 fue premiado por la Asociación Americana de Bibliotecas por Mi abandono, que se llevó a la pantalla como 2018 por Debra Granik’s bajo el título Leave no trace.

♦ También publicó relatos en revistas literarias como Tin House, Zoetrope: All-Story y One Story, entre otras.

Escena de la película "Leave No Trace", basada en "MI abandono" de Peter Rock

