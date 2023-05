De Wattpad a las librerías: “El perfume del rey”, de la colombiana Karine Bernal Lobo

"El perfume del rey", la novela de Karine Bernal Lobo que va de Wattpad a las librerías. (Twitter).

Fue en 2019 cuando un parón en las clases de su universidad llevó a la colombiana Karine Bernal Lobo a escribir la primera de sus historias. El espacio escogido: Wattpad, la plataforma en la que tantas jóvenes han encontrado la oportunidad de desarrollar su imaginación y conectar con miles de lectores y lectoras con intereses y gustos compartidos.

Mientras cursaba la carrera de Psicología, Bernal Lobo escribió una saga de libros en la que le daba rienda suelta a su pasión por las historias de monarquías y los mundos fantásticos, herencia de las lecturas que la acompañaron desde muy niña. Para la colombiana, nada sería igual en su vida si nunca hubiese descubierto los “Cuentos de los Hermanos Grimm”.

Le puede interesar: “No hubiese podido escribir sin leer Harry Potter”: Flor Salvador, la estrella mexicana de la literatura juvenil habló con Infobae en la FILBo

Wattpad fue su puerta de entrada, su carta de presentación. Gracias a las miles de lecturas conseguidas en la plataforma, la joven autora llamó la atención de uno de los gigantes de la industria editorial en español, el Grupo Planeta. La filial colombiana se fijó en ella y en la conexión tan genuina que tiene con sus lectoras, muy parecida a la que han logrado autoras como Eva Muñoz, Darlis Stefany o Flor M. Salvador, que también han surgido de la popular plataforma.

Gracias a la publicación de su primer libro impreso, Karine Bernal Lobo hizo parte de la trigésimo quinta edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que contó con México como país invitado de honor.

La escritora colombiana Karine Bernal Lobo, otra de las voces surgidas de Wattpad. (Planeta de Libros).

Alrededor de 608 páginas componen la obra debut en papel de Bernal Lobo, titulada “El perfume del rey”. Aquí, la autora cuenta la historia de Emily Malhore, hija de los perfumistas más famosos del reino de Mishnock, quien llevaba una vida tranquila rodeada de las flores de su jardín, sus amigas y sus tutorías, hasta que el príncipe Stefan se fijó en ella, convirtiéndola en el centro de atención de su pueblo y del enemigo.

Le puede interesar: “La revelación”, el libro más reciente de Ariana Godoy, la superestrella de Wattpad

Conforme avanza la historia, los lectores irán viendo cómo Emily hará hasta lo imposible por escapar de su trágico destino. Atrapada en un juego de poderes, la joven intentará hacerle frente a las injusticias en el reino de Lacrontte, el hogar del hombre a quien desde pequeña le enseñaron a odiar y por quien su nación ha sufrido años de crueldad y mentiras.

Emily Malhore sobrepasará los límites de su carácter dócil, pondrá en duda su búsqueda de una vida pacífica e incluso cuestionará la lealtad de su corazón enamorado para descubrir quién es su verdadero adversario.

Portada del libro "El perfume del rey", de Karine Bernal Lobo. (Planeta de Libros).

Con un arranque vibrante, la primera mitad de la novela presenta un contexto del espacio y los personajes. No hay mucha acción de inicio, pero no hace falta, pues página a página las revoluciones van aumentando. Tras superar la mitad del libro, esta historia de amor, misterio, secretos e ilusiones hará que los lectores no despeguen sus ojos de las páginas.

Le puede interesar: “Mi padre y otros accidentes”: la desopilante historia de conocer a tu padre 34 años después

Este título es la primera entrega de la ‘Saga del Rey’, de tantas lecturas en la plataforma, que si bien ya tiene su segunda parte completa, la versión última será la que continúe con esta edición que circula en librerías y en formato ebook.

Así, Karine Bernal Lobo entra a formar parte de esta camada de autoras cuyo éxito comenzó a gestarse en Wattpad y hoy son bestsellers en distintos países de Hispanoamérica. Su fuerza de convocatoria parece no tener límites y la potencia de sus historias supera el entendimiento de críticos y lectores. De alguna forma, es como si estas mujeres que escriben de amor y lugares fantásticos hubiesen salido del ordenador para arrasar con los lugares seguros de la industria editorial.

Seguir leyendo: