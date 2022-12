La influencer Romina Sacre y su reflexión sobre las relaciones personales en un mundo digitalizado: “El amor en los tiempos del like”

Después de publicar, en 2019, su primer libro, “Lo sensible no nos quita lo chingonas”, en el cual compartió anécdotas, consejos de aceptación y crecimiento personal en un mundo donde rige el perfeccionismo, la emprendedora e influencer mexicana Romina Sacre, quién inició su carrera como actriz y modelo, decidió continuar con su paso por los espacios digitales con el podcast “Sensibles y chingonas”, en el que invita a sus oyentes a vivir de manera más auténtica. Para 2021 creó Jefaza, un segundo podcast, de la mano de Amazon Music, dirigido a mujeres trabajadoras del mundo empresarial, en el que promueve estrategias y tips de negocios.

Ahora, la bloguera y escritora busca replicar el éxito de su primer título con la publicación de su segundo libro, titulado “El amor en los tiempos del like”. Sacre se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones que buscan emprender y se encuentra entre las 50 influencers digitales más importantes de México.

“Crecimos en una vida de telenovela, donde la mujer tiene que cambiar para ser aceptada y amada, para vivir una vida de cuento de hadas. Yo rompo con esta manera de pensar y lo expreso y cuestiono en el ejemplar. Uno puede encontrar una pareja maravillosa, pero aquí lo importante, es saber qué es lo que tú quieres y te hace feliz, sin importar lo que diga tu familia, amigas y la gente”, expresó Romina Sacre en entrevista con Panorama.

En “El amor en los tiempos del like”, Romina Sacre escribe sobre cómo tener relaciones sentimentales de calidad en un mundo en el cual la mayor parte del tiempo el sentimiento suele ser confuso de codificar; incentiva a las mujeres a ser más selectivas sobre a quién otorgarle su tiempo y energía. Abre su intimidad y cuenta experiencias personales sobre el tema, con las cuales busca que sus lectoras creen conciencia. Es claro que no es terapeuta, ni especialista, pero relata sus años de experiencia en el tema.

Romina Sacre habla en sus proyectos digitales sobre cómo ser una mujer exitosa y sin miedos, y con este libro plantea que la búsqueda de lo que promueve no está peleado con encontrar el amor. Establece que no existe el cuento de hadas acerca de la “media naranja”, pero destaca que encontrar con quien compartir la vida, el corazón y la pasión, sin duda puede ser una experiencia maravillosa; además de presentar un amplio espectro de opciones para el amor en tiempos de la modernidad, desde tener a tu ex en redes sociales, las reglas que implica una relación abierta y la red flags que advierten de algo que no podría ser bueno.

“Quise explorar cómo estamos paradas las mujeres en este mundo moderno de ligue y las relaciones, el cómo, por un lado, tenemos estos mensajes feministas y este empoderamiento femenino, pero al mismo tiempo seguimos con estas creencias arraigadas del amor romántico. Y prácticamente el libro es una invitación para todas las personas que quieran leerlo, que ellos, ellas y elles, pueden elegir qué tipo de relación va de acuerdo a lo que creen y lo que quieren. Es un libro de mis experiencias, bastante divertido, ameno, sincero, directo, honesto y que ha sumado un montón de mujeres desde que se publicó” , explicó Romina Sacre en entrevista con Informador MX.

