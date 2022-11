Quién es el argentino detrás uno de los 100 libros del año elegidos por The New York Times

El escritor argentino radicado en Nueva York Hernán Díaz fue el primero de su país en ser finalista del premio Pulitzer por su primera novela. Su segunda publicación, "Trust", fue nominada al Booker Prize, seleccionada como uno de los 100 mejores libros del año por The New York Times, y además será adaptada a la pantalla chica por HBO en una miniserie que protagonizará Kate Winslet.

Como todos los años, el célebre medio estadounidense The New York Times eligió los 100 mejores libros del año, una lista que lectores alrededor del mundo utilizan como una de las más confiables guías para estar al tanto de lo último en literatura.

Aunque siempre incluyen algunos grandes nombres -este año figuran, por ejemplo, la más reciente publicación de la ganadora del Nobel Annie Ernaux, así como el último título del monumental Cormac McCarthy-, la mayor parte de la lista suele estar compuesta por escritores noveles o desconocidos para el público general.

Una de las sorpresas de la lista, seleccionada por los editores de la sección literaria del periódico, The New York Times Book Review, fue la inclusión de Trust, la novela del escritor argentino radicado en Estados Unidos Hernán Díaz. Además, figuraron otros dos autores latinoamericanos: el poeta y activista salvadoreño Javier Zamora, y la novelista mexicana-canadiense Silvia Moreno-García.

Trust, la segunda del argentino Hernán Díaz, ya había llamado la atención en el circuito literario internacional por su nominación al Booker Prize, uno de los premios más prestigiosos del mundo a la literatura anglosajona. “A diferencia de otros premios literarios, el Booker incluye a todos los autores de habla inglesa, desde el Reino Unido a Oceanía, pasando por África, Asia y las Américas. Los libros en la lista de cada año son un recordatorio de cuantas voces, perspectivas y experiencias diferentes encuentran un hogar en la lengua inglesa. Eso es muy emocionante”, dijo el autor en una entrevista con Infobae Cultura al momento de enterarse de la noticia, de la que se enteró “al volver de la verdulería con una sandía”.

La premiada actriz Kate Winslet protagonizará la adaptación a la pantalla chica de "Trust", la segunda novela del argentino Hernán Díaz, producida por HBO.

Pero además, Trust cobró una gran notoriedad el pasado julio luego de que la cadena televisiva estadounidense HBO anunciara su adaptación a la pantalla chica en una miniserie que protagonizará Kate Winslet, sobre la que Díaz, en otra entrevista con Infobae Leamos, comentó: “Como uno de los productores, estoy muy involucrado en la adaptación. Me gustaría poder traducir, visualmente, cierta irreverencia genérica y formal que es crucial en el libro. Creo que hay muchas oportunidades para la experimentación y de poder contar una historia de un modo diferente”.

Trust narra la historia de Benjamin Rask, un magnate legendario de esos que brillaron, hace un siglo, en Estados Unidos. Alguien escribe una novela basada en su vida, engordada y edulcorada a base de chismes y secretos. Luego de que el millonario se enojara por cómo lo muestran a él y a su esposa (dicen que su riqueza es de origen dudoso y que su esposa está recluida), decide pedirle a su secretaria que sea la escritora fantasma de sus memorias para revertir esa imagen indeleble que todo Nueva York parece haberse hecho sobre él.

Las páginas de Trust, escrita a través de cuatro voces y de cuatro géneros literarios distintos, intentan reflexionar sobre qué papel juega la riqueza en la identidad nacional de los Estados Unidos y en qué consiste el mito norteamericano del self-made man, es decir, el hombre que se inventa a sí mismo. Y el lector se enfrentará, durante su lectura, a las distintas respuestas a una misma pregunta: ¿quiénes tienen el poder de definir cuál es la versión verdadera de la historia?

“Uno de los temas principales de la novela es el límite entre la historia y la ficción. Cada vez que leemos un texto, aceptamos, un tanto ciegamente, una serie de condiciones y sobreentendidos que vienen con él. ¿Por qué estamos convencidos casi inmediatamente de la veracidad de algunos relatos? ¿Por qué nos resignamos a que ciertas narrativas no parezcan tener ninguna relación con la verdad?”, se pregunta Díaz en su entrevista con Infobae Leamos.

Pero construir el complejo andamiaje de la novela, cuyos mecanismos fueron alabados por la crítica, no fue una tarea fácil, según contó el autor: “Compuse cuatro guías de estilo muy estrictas para cada uno de ellos, detallando su sintaxis, su puntuación, su vocabulario. A nivel de la trama, fue divertido pensar en todo el rompecabezas: cómo los relatos se complementan y contradicen, cómo se citan o se ignoran mutuamente, cómo las diferentes piezas terminan por encajar, pese a los huecos y discrepancias entre las diferentes versiones”.

Trust, que rápidamente se convirtió en un best seller, ya fue publicada en más de 25 países. Pero los compatriotas de Hernán Díaz deberán esperar todavía algunos meses para poder leer esta novela. En Argentina, será publicada en marzo de 2023, puesto que fue escrita originalmente en inglés, por lo que su traducción al español natal del autor todavía está pendiente.

Esto ya había sucedido con la predecesora de Trust, In the distance, que el autor escribió en inglés y no fue hasta que se anunció que la novela era finalista del prestigioso premio Pulitzer (Díaz fue el primer argentino en alcanzar esa instancia) que llegó, con retraso, a las librerías de Latinoamérica y España como A lo lejos.

Pero esta no es la única curiosidad que gira en torno a su opera prima. Todos los años, el 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, la pequeña editorial Coffee House Press recibe manuscritos originales y selecciona uno para su publicación ¿La elegida del 2018?: In the distance.

Con más reconocimientos internacionales que libros publicados, el argentino Hernán Díaz tiene una carrera más que prometedora por delante.

Quién es Hernán Díaz

♦ Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1973.

♦ Vivió en Estocolmo tras el exilio de su familia y se instaló en Nueva York hace dos décadas.

♦ Es docente y doctor en Literatura y escribió Borges, entre la historia y la eternidad.

♦ Su primera novela, A lo lejos, le valió convertirse en el primer argentino finalista del Pulitzer.

