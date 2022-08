Análisis de South of the Circle: una aventura narrativa que atrapa desde lo visual

La aventura narrativa desarrollada por el estudio State of Play llega a consolas y PC después de ser un exclusivo mobile

South of the Circle finalmente llega a consolas y PC esta semana después de ser un título exclusivo del terreno mobile y Apple Arcade. Desarrollado por el estudio State of Play, se trata de una aventura situada en la Guerra Fría y con una variedad de recursos narrativos que permiten presentar la historia de maneras muy particulares para dejar una marca en el jugador .

La trama de South of the Circle se centra en Peter, un profesor de Cambridge que queda varado en la Antártida después de un accidente en un pequeño avión. Con el piloto malherido, quedará en manos de Peter explorar los helados entornos en busca de puestos de control o cualquier tipo de ayuda que los pueda sacar de su situación. Sin embargo, la soledad del círculo polar y algunas decisiones de su pasado se interpondrán en su camino y comenzarán a desdibujar la línea que separa recuerdos de realidad.

Gran parte del juego transcurre en la Antártida, donde Peter recorre grandes distancias a pie y en diferentes vehículos (Foto: captura PC)

Al tratarse de un videojuego originalmente pensado para mobile, la jugabilidad es bastante simple e invita a los jugadores a tomar decisiones en los diálogos constantemente . Cada frase que diga Peter requiere un input del jugador, excepto en ocasiones donde solo hay una frase posible. Esto permite que estemos atentos a todo lo que pasa y tengamos un rol activo en las conversaciones que le dan forma a South of the Circle. De cualquier manera, también es un título que se puede ver como una película medianamente interactiva, porque si los jugadores no toman una decisión a tiempo, el juego lo hace por ellos.

Cabe aclarar que estas decisiones, más o menos importantes, no afectan demasiado el posible final de la historia, sino que son recursos que empujan al jugador a involucrarse en la vida de los personajes y la historia que están presenciando (o protagonizando).

Además de las mecánicas alrededor de los diálogos, que permiten guiar el tono de las conversaciones y moldear las diferentes relaciones de Peter, South of the Circle cuenta con varias secciones de exploración donde se invita a interactuar con entornos y objetos , a veces con resultados que aportan información sobre la extraña situación en la que Peter y su piloto se encuentran.

Cada sección de juego en la Antártida tiene su paralelo en el pasado de Peter para mostrar las decisiones que lo llevaron a su ambiciosa expedición (Foto: captura PC)

Más allá de que la jugabilidad es simple y concisa, donde South of the Circle brilla es en su apartado artístico . El equipo de State of Play realizó captura de movimiento en 3D para obtener actuaciones realistas que se complementan muy bien con el genial trabajo de voz de actores y actrices provenientes de franquicias como The Crown, Downton Abbey, Game of Thrones y más. La animación muy bien lograda, incrustada en entornos creados con estructuras poligonales y paletas de colores pastel, genera un ritmo más que interesante y bastante único que construye interesantes atmósferas en conjunción con el diseño de sonido.

Me topé con algunos pequeños bugs que hacían que algunos personajes se comportaran de maneras muy extrañas por problemas en el motor gráfico del título, pero fueron percances menores que no afectaron demasiado la aventura. Fuera de eso, el apartado gráfico es lo más destacado del juego y está muy bien complementado con una galería de imágenes del detrás de escenas de la producción . El equipo de desarrollo viajó a la Antártida para recrear de la manera más fiel posible los terrenos y las sensaciones que se pueden vivir ahí y South of the Circle hace un gran trabajo al representar todo eso.

La narrativa de South of the Circle cuenta con elementos de distintos géneros para representar su historia de amor central (Foto: captura PC)

Adicionalmente, los diferentes recursos narrativos del juego hacen que la historia se vuelva bastante adictiva y genere al usuario las ganas de saber más sobre Peter, su pasado y su objetivo en la Antártida. Las distintas transiciones entre su pasado y su presente tienen anclajes en experiencias importantes de su vida y van llevando al jugador por numerosas situaciones, desde que conoce a su colega Clara y hasta su mismo presente, donde se enfrenta a la muerte.

El apartado gráfico del juego aprovecha mucho los contrastes y el minimalismo para generar escenas únicas (Foto: captura PC)

La trama de South of the Circle aprovecha distintas instancias en la vida de Peter para hacer importantes críticas a la cultura de guerra que se vivía en los 60 durante la Guerra Fría y que no difiere demasiado de lo que se puede ver en la cobertura del conflicto entre Rusia y Ucrania hoy . Adicionalmente, la presencia de Clara, una profesora con los mismos sueños y objetivos de Peter, aporta una dura crítica a la sociedad patriarcal y a cómo se trata a las mujeres en las diferentes sociedades del mundo, en los 60 y hoy.

El apartado gráfico logra generar tonos y ritmos muy diferentes dependiendo del momento en la historia del protagonista (Foto: captura PC)

South of the Circle es un videojuego independiente que no demanda más de cuatro horas para ser terminado. Los jugadores no van a encontrar una maravilla narrativa ni una jugabilidad única, pero sí van a encontrar una historia interesante y muy bien lograda en sus diferentes apartados artísticos. Muchos lo incluirán dentro de la categoría de walking simulators, donde lo jugable queda en segundo plano para dejar que la trama se desenvuelva de la mejor manera posible y con el mayor impacto con otros recursos.

South of the Circle cuenta con paisajes impactantes, espacios reducidos que oprimen y todo lo que hay en el medio (Foto: captura PC)

Al igual que algunos de los últimos videojuegos que me tocó revisar, es uno de esos títulos que constantemente invita a los jugadores a tomar capturas de lo que se ve, ya sean paisajes imponentes, escenas tiernas o encuadres particulares que rara vez se ven en un videojuego. Al momento de escribir este artículo, ninguna de las tiendas oficiales de Xbox, PlayStation, Nintendo Switch o Steam anticipa el precio que tendrá el título en los próximos días, algo que dificulta en parte la recomendación del juego en nuestro contexto económico actual.

De cualquier manera, South of the Circle cumple con lo que promete a la hora de brindar una historia emotiva con interesantes recursos narrativos, un soberbio apartado artístico, animaciones fluidas y actuaciones de voz excelentes, ideales para los fans del acento británico.

