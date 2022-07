“Las filtraciones apestan”: Naughty Dog habló del desarrollo de The Last of Us Parte I

The Last of Us Part I (Rebuilt)

La desarrolladora Naughty Dog está oficialmente cansada de la cantidad de filtraciones que han sufrido durante toda la producción de The Last of Us. Acompañando el adelanto no oficial que reveló partes de la reversión de la primera parte, PlayStation decidió adelantar la presentación donde la desarrolladora explica cómo se trabajó en la remasterización de The Last of Us Part I , que será estrenada en PS5 el 2 de septiembre.

“Hace más de dos años, cuando estábamos terminando The Last of Us Parte II y estábamos trabajando en los flashbacks del primer juego, nos emocionamos con la idea de volver a hacer la primera parte para que se viera inclusive mejor que la segunda parte. Sentí que si lo hacíamos, podríamos llegar a una versión más cercana a lo que era nuestra visión original del juego”, explicó Neil Druckmann, copresidente de Naughty Dog, sobre la remasterización de The Last of Us.

El microdocumental que presentó PlayStation en su blog oficial sigue los comentarios del equipo desarrollador sobre los procesos técnicos utilizados para renovar la experiencia y las nuevas posibilidades que les brindó la tecnología de la última generación de consolas .

Imágenes del trabajo de Motion Capture en The Last of Us Part I

Según el posteo que acompaña la presentación, el nuevo juego podrá reproducirse a 4K nativo a 30 FPS, o 4K dinámico a 60 FPS. Además, el equipo ha mejorado las capacidades de las IAs, el sistema de parejas y el funcionamiento de NPCs dentro del juego.

Como extra, también se le ha sumado modos de muerte permanente y otros enfocados al speed running, además de nuevos cosméticos descargables para los protagonistas Joel y Ellie.

A pesar de las repercusiones positivas del lanzamiento del corto, Naughty Dog sigue desesperanzado ante los sucesivos leakeos de información. “Las filtraciones apestan, especialmente cuando estás a punto de publicar assets. Es frustrante para todos los equipos que ponen sus corazones en la realización de cosas asombrosas para nuestros fans”, destaco Arne Meyer, vicepresidente del estudio.

