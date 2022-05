Xbox Game Pass presentó los siete videojuegos que va a sumar a su catálogo en mayo

Una vez más, Xbox Game Pass va a sumar nuevos títulos a su catálogo y el servicio de suscripción adelantó los videojuegos que van a llegar en la primera quincena de mayo. Con exponentes de grandes franquicias y otras opciones indie muy esperadas , la oferta para la primera quincena del mes se presenta más que interesante y con opciones para todos los paladares gamer.

NBA 2K22 (consola) - Ya está disponible

NBA 2K22 pone el universo del básquetbol a tu alcance. Juega en entornos reales de la NBA y la WNBA contra equipos y jugadores de la vida ral. Crea tu propio equipo de ensueño en MyTeam con las estrellas de hoy y las leyendas del pasado. Vive tu propio viaje profesional en MyCareer y experimenta tu ascenso en la NBA. Profundiza tus habilidades de gestión en MyGM y MyLeague. ¡Juega dónde y con quien quieras NBA 2K22! Conoce más información aquí.

Loot River (consola y PC) - Ya está disponible

Disponible el mismo día de su lanzamiento en Game Pass. Explora laberintos generados procedimentalmente en un roguelike de acción de exploración de mazmorras que combina tensos combates en tiempo real con cambios de bloques espaciales. Desliza bloques de ruinas antiguas, pelea contra terribles enemigos, saquea, explora, sube de nivel, crea estrategias, lanza poderosos hechizos, muere y revive, una y otra vez.

Trek to Yomi (consola y PC) - 5 de mayo

Trailer de modo de combate de Trek to Yomi en ID@Xbox

Disponible el mismo día de su lanzamiento en Game Pass: Trek to Yomi es un juego de aventuras de acción cinemática que sigue la apasionante historia de Hiroki durante su caída contra las fuerzas del mal. Sé testigo de su heroico regreso para cumplir su promesa fallida de salvar a las personas que tanto deseaba proteger.

Citizen Sleeper (consola y PC) - 5 de mayo

Disponible el mismo día de su lanzamiento en Game Pass. Vive como un trabajador fugitivo, varado en una estación sin ley al borde de una sociedad interestelar. Inspírate en la flexibilidad y la libertad de los RPG de mesa, explora la estación, elige a tus amigos, escapa de tu pasado y cambia tu futuro.

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (consola y PC) - 10 de mayo

Todo era diversión mientras tú y tus compañeros de clase disfrutaban bajo el sol en Jabberwock Island, cuando de repente Monokuma regresó. Sin escapatoria de esta peligrosa situación, ahora deberás sobrevivir a una serie de pruebas de clase. Tu única esperanza será resolver los misterios de la isla. Si eres miembro Ultimate, juega con controles táctiles nativos desde la nube el mismo día de su lanzamiento. No requiere control.

Eiyuden Chronicle: Rising (consola y PC) - 10 de mayo

Disponible el mismo día de su lanzamiento en Game Pass: Fortalece tus lazos con el lanzamiento de Eiyuden Chronicle: Rising en Xbox Game Pass. Vive las historias de varios personajes previas a la guerra , quienes eventualmente se convertirán en tus compañeros en Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, el juego de Kickstarter mejor financiado de 2020 que llegará a Game Pass el mismo día de su lanzamiento en 2023.

This War of Mine: Final Cut (consola y PC) - 10 de mayo

En This War of Mine: Final Cut, remasterizado para Xbox Series X|S, forma parte de un grupo de civiles que intenta sobrevivir en una ciudad sitiada. Lucha contra la falta de necesidades y los constantes peligros de hostiles francotiradores. Vive esta experiencia de guerra desde un ángulo completamente nuevo. Conoce más aquí.

NHL 22 (consola) - 12 de mayo

NHL 22 llegará pronto a The Play List, para que todos los miembros puedan jugar. Si eres miembro también obtendrás recompensas de NHL 22, incluidos conjuntos de equipo de World of Chel y más.

Además, como sucede con cada renovación, algunos juegos abandonan el catálogo de Game Pass . En este caso, Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition va a dejar de estar disponible desde el 10 de mayo. Desde el 15 de mayo los títulos que ya no van a formar parte son Enter The Gungeon, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, Remnant: From the Ashes, Steep, The Catch: Carp and Coarse y The Wild at Heart.

SEGUIR LEYENDO: