Square Enix sigue interesada en los NFT y su impacto en la industria de los videojuegos

El videojuego más esperado del estudio para 2022 es Final Fantasy XVI (Foto: Square Enix)

Muchos estudios de la industria gamer aseguran que los NFT son el futuro de los videojuegos, otros tienen curiosidad de ver cómo se desenvuelve la tecnología en 2022 y una gran mayoría de usuarios está totalmente en contra de su implementación en títulos por venir. Yoshinori Kitase, vicepresidente de Square Enix, comentó esta semana que está entusiasmado por ver lo que se viene el próximo año y no descartó la implementación de NFTs en futuros títulos.

Las declaraciones del director de Chrono Trigger, Final Fantasy VII y otros importantes videojuegos de Square se publicaron en el último número de la revista japonesa Famitsu, que entrevistó a distintos realizadores sobre sus expectativas y deseos para 2022. Yoshinori Kitase reveló que está interesado en ver cómo nuevas tecnologías como los NFT van a influenciar la industria gamer en el futuro cercano.

Anteriormente, Square Enix fue uno de los estudios que se mostró interesado en el uso de NFT dentro de experiencias. Aunque el caso más reciente fue el de Ubisoft con su repudiada plataforma Ubisoft Quartz, la compañía japonesa ya incursionó en el terreno de los NFT con la venta de stickers de la franquicia Million Arthur, que se agotaron en octubre. El éxito de esa campaña llevó al estudio a considerar los NFT como parte de su futuro, aunque todavía están evaluando cómo sería ese proceso.

Final Fantasy VII Remake ya se encuentra disponible en PC después de ser exclusivo temporal de PlayStation

Por supuesto, el conocimiento sobre los NFT, blockchain y las tecnologías alrededor de estas iniciativas es mucho más amplio y cada vez más gente tiene acceso a ella, lo que llevó a que los últimos esfuerzos de la industria resultaran en fracasos casi sin público interesado. Aparte del caso de Ubisoft, también se puede mencionar el de Discord, la plataforma de comunicación que tuvo que dar marcha atrás a una iniciativa anunciada con bombos y platillos.

Aunque todavía no hay planes anunciados por parte del estudio, Yoshinori Kitase también comentó que está interesado en volver a trabajar en sagas importantes para Square Enix, como Final Fantasy, Star Ocean y SaGa, entre otras. Sus últimos trabajos lo pusieron como supervisor de la serie Final Fantasy Pixel Remaster y productor de la remake de Final Fantasy VII, pero actualmente es productor ejecutivo de Final Fantasy VII: Ever Crisis, título mobile previsto para 2022.

Sin dudas los NFT afectaron a la industria gamer en estos últimos meses, pero los estudios todavía no están encontrando algo novedoso que dicha tecnología pueda aportar y que no se esté haciendo actualmente con pases de batalla, cosméticos legendarios y otras mecánicas de juego. Puede que 2022 sea un año cargado de novedades al respecto, pero por ahora no lograron encontrar su lugar.

